„Offene Grenzen“: Retz sucht eine Festival-Intendanz

Mit einem gewissem Gespür für Dramatik verließ Alexander Löffler mit Ende des heurigen Festivaljahres Retz. Nun klafft gelinde gesagt eine erhebliche Lücke, schließlich waren Löffler und sein Team seit 2006 - ein Jahr nach Gründung des Festivals - ununterbrochen als künstlerische Leitung verantwortlich. Auf der Homepage der Kulturvernetzung Niederösterreich ist der Job bis 12. September ausgeschrieben.

Expertise in Kirchenmusik und -oper sowie Oratorien als Voraussetzung

Nach einem Hearing der besten drei Kandidaten am 10. Oktober soll der oder die Geeignetste mit Mitte Oktober dieses Jahres seine oder ihre Arbeit aufnehmen. Das kommt der Quadratur des Kreises gleich, schließlich hält man in Retz am Alleinstellungsmerkmal Kirchenoper fest: „Eine ausgewiesene Expertise auf dem Gebiet der Kirchenmusik, insbesondere der Kenntnis der einschlägigen Kirchenopern- und Oratorienliteratur, ist Voraussetzung.“

Das Problem liegt ja nicht nur darin, eine geeignete Person zu finden, die das Festival im Sinne des sinnstiftenden Mottos „Offenen Grenzen“ weiterführt, sondern auch im Zeitmanagement. Der Opernbetrieb ist ein recht schwerfälliger und vor allem lang vorausplanender. Deswegen verlangt der Festivalverein von den Bewerbern gleich ein „künstlerisches Rohkonzept für 2024“. Aber damit nicht genug: Die Oper legt den Grundstein für ein Programm, das auch von Lesungen, Konzerten und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit dem Festival in Znaim lebt.

Straffer Zeitplan und neue Ambitionen

Der Zeitplan für den oder die Neue(n) ist jedenfalls straff. Denn als Mitglied des Vereins „Theaterfest Niederösterreich“ hat das Festival Retz einen fixen Platz im Reigen der 20 Standorte und findet in den ersten drei Juliwochen statt. Die Ambitionen gehen aber über das bisherige sogar hinaus: „Ein neu zu erstellendes Konzept für Kinder- und Jugendproduktionen ist, im Rahmen der budgetären Möglichkeiten, ausdrücklich erwünscht.“

Erforderliche Unterlagen sind neben dem obligatorischen ausführlichen Lebenslauf und dem Rohkonzept auch „finanzielle und besondere Vertragsvorstellungen“. Eine konkrete Zahl für die Entlohnung des Jobs ist auf der Seite des Festivals Retz zu finden: ab 12.000 Euro netto. „Das Theaterfest NÖ strebt einen höheren Anteil von Frauen in Leitungspositionen an. Frauen werden daher ausdrücklich gebeten, sich zu bewerben, und werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.“