Pulkautaler Wirt spielt den Worst Case durch

Die Energiekosten sind ein großer Brocken, den viele Betriebe stemmen müssen, manche bringt das an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten. Darunter sind viele Gastwirte. Nach dem Aufatmen nach Covid und dem Wieder-Durchstarten kommt die nächste Hiobsbotschaft: die extrem hohen Stromkosten.

Die NÖN sprach mit dem Pulkautaler Wirt und Caterer Andreas Grnia über seine Situation und mögliche Szenarien in der Zukunft.

NÖN: Wann haben Sie bemerkt, dass die Stromkosten aus dem Ruder laufen?

Andreas Grnia: Ich habe schon im Sommer die massive Erhöhung bei meinem Stromlieferanten, der EVN, registriert. Deshalb habe ich meine monatlichen Zahlungen um das Fünffache gegenüber den vergangenen Jahren erhöht, weil mein Betreuer mich gewarnt hat, damit ich nächstes Jahr von der hohen Nachzahlung für Strom nicht überrascht werde. Aber die aktuellen Kosten sind bereits eine Belastung. Ich beobachte die Entwicklung und mache mir Gedanken darüber. Was kann ich tun, wenn es nicht mehr in dieser Form weitergehen kann?

Wie sehen Ihre Möglichkeiten aus, wenn es nicht besser wird?

Grnia: Ich habe mir schon mehrere Stufen überlegt und auch Konzepte erarbeitet. Der Worst Case, also der schlimmste Fall wäre, dass ich die Immobilie, das Gasthaus, zum Kauf anbieten muss. So weit will ich es aber nicht kommen lassen. Es kann sein, dass ich Personal abbauen muss und nur noch einen Koch habe. Oder dass ich mit meiner Frau einen hochwertigen Heurigen betreibe.

Wie würde das aussehen?

Grnia: Dann gibt es keine große Speisekarte mehr, wie es jetzt der Fall ist, sondern eventuell nur eine warme Speise und vielleicht noch Frankfurter oder einen Toast. Auch ein Überdenken der Öffnungszeiten wäre eine Möglichkeit. Inzwischen haben wir unnötige Lichtquellen und Kühlgeräte im Betrieb abgeschaltet.

Was bereitet Ihnen noch Sorgen im Gastro-Alltag?

Grnia: Es ist für uns alle schwer, weil auch die Preise für Lebensmittel rasant ansteigen. Ich beobachte das genau und muss heute beim Einkauf umso mehr darauf achten. Wenn ich zu teuer bin mit meinen Preisen, kommt keiner mehr zu mir ins Gasthaus. Mir sind Wirte bekannt, die das gemacht haben, und dann war die Gaststube leer. Die haben zwar versucht, ihre Preispolitik rückgängig zu machen, aber trotzdem ist niemand mehr gekommen. Es ist wirklich schwer, hier einen optimalen Weg zu finden. Daher fahre ich jetzt öfter auf Märkte nach Wien, um günstige Waren zu bekommen. Der Einkauf ist inzwischen ein enormer zeitlicher Aufwand geworden, ganz abgesehen von der für uns negativen Preisentwicklung.

Wer ist Ihrer Meinung nach noch stark betroffen?

Grnia: Meiner Meinung nach sind alle davon betroffen. Vor allem Bäcker mit ihren Öfen werden mit diesen Kosten arg kämpfen müssen.

Was sollte nun vonseiten der Politik passieren?

Grnia: Es muss das „Merit Order Prinzip“ für den Strompreis fallen. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Gaswerke mit den höchsten Kosten den Marktpreis bestimmen. Der Gaspreis ist zwar jetzt stark gesunken, nur an uns Kunden wird der hohe Preis von den vergangenen Monaten immer noch verrechnet.

Und wenn das nicht abgeschafft wird?

Grnia: Dann wird es bestimmt viele Betriebe nicht mehr geben oder das betriebliche Angebot wird stark reduziert, sprich weniger Speisen, weniger Personal. Ich hoffe, dass die Verantwortlichen ins Handeln kommen und dass wieder Normalität zurückkehrt.

