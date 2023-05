Senioren für Senioren: Hilfe mit Finanzen in Hollabrunn

Der Ansturm der Interessenten war groß, berichtet Senioren-Bezirksobfrau Marianne Lembacher und Landesobmann Herbert Nowohradsky weiß, warum die Aktion so erfolgreich ist: „Weil wir diese Aktionstage mit Beratern aus unseren eigenen Reihen durchführen können. Es sind ehemalige Finanzbeamte oder Personen, die in ihren früheren Berufen mit Steuererklärungen zu tun hatten und nun unentgeltlich den Mitgliedern helfen“, zeigt er sich stolz.

„Viele würden ohne unsere Hilfestellung gar keine Arbeitnehmerveranlagung durchführen und so um ihre zu viel bezahlten Steuern umfallen“, weiß Lembacher. Deshalb sei es umso erfreulicher, dass diese Aktion heuer bereits zum 14. Mal stattfinden konnte. „Denn nur so kann man gewährleisten, dass auch jene Mitglieder, die in bürokratischen Angelegenheiten nicht so trittsicher sind, zu dem Geld kommen, das ihnen zusteht“, ergänzt Landtagsabgeordneter Richard Hogl.

Jährlich werde rund eine halbe Million Euro für die Mitglieder zurückgeholt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.