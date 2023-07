SPÖ wünscht sich Klima-Schnupperticket für Göllersdorfer

Hollabrunn, Wullersdorf und Zellerndorf sind Gemeinden, die Klima-Tickets angekauft haben, die sich Gemeindebürger zu bestimmten Konditionen ausborgen dürfen. Wie berichtet, denkt auch die Marktgemeinde Grabern darüber nach und evaluiert in den Sommermonaten den Bedarf.

Wenn es nach der Göllersdorfer SPÖ geht, „würden wir dieses Angebot als Serviceleistung gern auch unseren Bürgern zur Verfügung stellen“, sagt Gemeinderätin Brigitta Pfeifer. Stefan Hinterberger, Chef der Göllersdorfer Roten, hält diese Idee „in Zeiten des Klimawandels“ für eine sinnvolle Investition. Durch ein solches Angebot sollen die Bürger zur Öffi-Nutzung motiviert werden. Das VOR-Schnupperticket sei in der ganzen Ostregion – Niederösterreich, Wien und Burgenland – gültig.

Gremien sollen über Schnuppertickets entscheiden

„Ich habe Kosten und Richtlinien recherchiert und Bürgermeister Reinwein vorgeschlagen, in der nächstmöglichen Sitzung einen notwendigen Beschluss zu fassen“, berichtet Hinterberger. Die Kosten für zwei Schnuppertickets liegen bei rund 1.800 Euro. Pfeifer und Hinterberger hoffen auf die Zustimmung der anderen Fraktionen im Gemeinderat.

Die NÖN fragte bei Bürgermeister Josef Reinwein (ÖVP) nach, wie er zu dieser Idee steht. „Das habe nicht ich zu entscheiden, sondern die Gremien.“ Wie Hinterberger hier vorgeht, missfällt dem Gemeindeoberhaupt. „Es ist traurig, aber es wird wohl so bleiben ...“

Hinterberger habe den Vorschlag zunächst in der Gemeinderats-WhatsApp-Gruppe gemacht, dann landete die Idee in der Mailbox des Bürgermeisters. „Wenige Tage später hat er es auf Facebook veröffentlicht. Damit ist es vorgegeben“, meint Reinwein, der sich die Idee dennoch ansehen möchte, obwohl es bisher keine Nachfrage am Gemeindeamt gab.