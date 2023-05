Hollabrunner Bezirks-JVP zeigte, wo bei uns die EU drinsteckt

Mit der Aktion „Hier steckt EU drin!“ zeigten JVP-Bezirksobmann Christoph Fürnkranz & Co. auf, wo im Bezirk überall die EU zu finden es. EU-Fahnen wurden an EU-Projekten angebracht. So seien hier in den vergangenen Jahren etliche Kellergassen, die das Erscheinungsbild vieler Ort prägen, durch EU-Mittel saniert worden. In den Kellergassen der Pulkautaler Gemeinden wurden sechs Keller-Wohlfühlplätze geschaffen, die Radlern als Rastplätze dienen.

Die Job- und Bildungsmesse in der Schulstadt Hollabrunn, ebenfalls über die Leader-Region mit EU-Geldern gefördert, wird auch in den nächsten Jahren regelmäßig stattfinden. Außerdem gibt es in der Bezirkshauptstadt einen EU-geförderten Calisthenics-Park, der als generationenübergreifende Freizeiteinrichtung konzipiert ist.

„Wir sehen also, Europa ist direkt vor unserer Haustüre“, betont Fürnkranz und erklärt: „Das Jahr 2023 ist das europäische Jahr der Kompetenzen. Ziel ist es, dem Fachkräftemangel auf EU-Ebene entgegenzutreten und Arbeitslosigkeit zu verringern. Wir sehen es auch als Aufgabe der Europäischen Union, Verbesserungen im Bereich der Aus- und Weiterbildungen sowie der EU-weiten Mobilität zu schaffen. Dabei sollen Modelle, wie das in Österreich einzigartige Modell der Lehre, Vorreiterrollen einnehmen und als Best-Practice-Beispiele herangezogen werden.“

Mit europäischen Partner- und Freundschaftsorganisationen stehe die JVP in engem Austausch und bringe sich auf allen Ebenen für die Europäische Union ein, sei es im Gemeinderat, auf Landes- und Bundesebene, in der YEPP, der Jugendpartei der Europäischen Volkspartei, oder der IYDU, der internationalen Dachorganisation, in der die JVP NÖ die aktuelle Generalsekretärin Eva Dohalova stellt.

Im Calisthenics-Park in Hollabrunn: Sebastian Zahlbruckner, Anna Sackl und Patric Scheuer. Foto: JVP Hollabrunn

Auch in Hadres flossen EU-Fördermittel. Foto: JVP Hollabrunn

