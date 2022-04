Alles dreht sich: Retzer Windmühle trug zu Weltrekord bei

Werbung Finanz-Experten Anzeige Kompetente Beratung bei der BAWAG P.S.K.

Das Jahr 2022 wurde als Jahr des Müllers ausgerufen. Um auf den vom Aussterben bedrohten Beruf und dessen Herausforderungen aufmerksam zu machen, rief die niederländische Gilde der freiwilligen Müller zu einem Weltrekordversuch auf. Ziel war es, so viele Mühlen wie möglich gleichzeitig laufen zu lassen.

Fast 850 Mühlen weltweit sollten es schlussendlich sein, die sich beteiligten, 29 davon außerhalb der Niederlande. Unter ihnen auch das Wahrzeichen der Weinstadt Retz. Auf Anregung von Thomas Wolf, der seine Ausbildung zum Windmüller in den Niederlanden absolviert hat, beteiligte sich der Verein der Retzer Windmühle an dem Versuch.

So warfen am vergangenen Samstag also Müller auf der ganzen Welt ihre Mühlen an. Eine Stunde lang drehten sich 841 an der Zahl, auch in Ungarn, Bulgarien und am anderen Ende des Erdballs in Neuseeland. Thomas Wolf zeigte sich schließlich am Samstagabend sehr erfreut, dass der Rekordversuch klappte. Schon vormittags war er ruhelos vor der Mühle auf und ab gelaufen, bevor er das Bremsseil löste und die Retzer Windmühle bei gutem Wind zum Laufen brachte. Überprüft wurde die Teilnahme der Mühlen via Foto- und Videobeweis. Die notwendigen Aufnahmen für Retz steuerte die NÖN Hollabrunn bei.

Mit der Aktion sollte auf die Bedeutung des Berufes aufmerksam gemacht werden. Besonders in Retz gilt dessen Ausübung als wichtiges Kulturgut. Gab es in der Region bis Ende des 19. Jahrhunderts weit über hundert Mühlen, ist die Retzer Windmühle heute die letzte funktionstüchtige ihrer Art in ganz Österreich.

