Zum Mitmachen! 30 Kreativstationen im historischen Steinbruch

Werbung

Im historischen Steinbruch entsteht für einen Tag eine fantasievolle Begegnungszone zwischen Künstlern, Experten und interessierten Besuchern aller Altersgruppen. Die Veranstalter des Kreativfests laden dazu ein, inmitten einer einzigartigen Naturkulisse aktiv mitzumachen.

Insgesamt 30 Kreativstationen machen Lust aufs Experimentieren. Eine Geschichtswerkstatt und die Seminarbäuerinnen werden ebenso vertreten sein wie die Rettungshundebrigade, Elja Gewichtstiere, die Jägerschaft, die Feuerwehrjugend oder die Kindermalschule Pulkau. Angeboten werden unter anderem Kinderyoga, Klangschalenmassage, Kräutererlebnisse, Jin Shin Jyutsu, Therapieöle, eine Lese-Relaxzone, eine Urzeitwerkstatt, Brain Gym und die Magie der Einhörner.

Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Unkostenbeitrag: 5 Euro pro Person.

Auf Spurensuche: "Wir sammeln Geschichten!"

Im Rahmen des Kunst- und Forschungsprojektes "Spuren lesbar machen im NS-Zwangslager Roggendorf/Pulkau" (www.spurenlesbarmachen.at) wird unter dem Motto "Wir sammeln Geschichten!" gleichzeitig dazu aufgerufen, Dokumente zum Steinbruch zu bringen oder Erinnerungen an den Steinbruch zu erzählen.

Das Projekt ist Anfang des Jahres gestartet, in der "Geschichtswerkstatt Pulkau", die einmal im Monat in der kleinen Stadt stattfindet, wird mit einer Gruppe engagierter Bürger an der Rekonstruktion der Geschichte des Steinbruches gearbeitet.

https://www.kreativfest.at/programm-2022/

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.