„Schrott auf Nordwestbahn“: ÖBB reagieren auf Hogl-Kritik

„Es gibt einen Pendler, der schickt mir fast täglich Nachrichten von Verspätungen. Das kann man nicht mehr hinnehmen“, sagt Richard Hogl, ÖVP-Landtagsabgeordneter im NÖN-Gespräch am Montag und verfasst kurz darauf eine Aussendung, in der er seinem Ärger über die ÖBB Luft macht.

Seit Mitte Juni 2022 hat er 38 Nachrichten von einem Pendler bekommen, der am Bahnhof Hetzmannsdorf-Wullersdorf ein- bzw. aussteigt. Die Nachrichten haben nahezu immer den selben Inhalt: „Hallo Richard, heute hatte unser Zug 25 Minuten Verspätung.“ Oder: „Hallo Richard, heute hatte unser Zug statt fünf Doppeldeckerwaggons nur drei alte Schnellbahnwaggons.“ Die Zahl der fehlenden Waggons und die Dauer der Verspätung variieren.

„Wir bekommen nicht das, wofür wir zahlen“

„Es wird zwar immer wieder auf die Politik geschimpft. Allerdings hat, so viel ich weiß, die NÖ Landesregierung keine alten oder zu wenig Waggons bestellt“, ist der Landtagsabgeordnete sauer, auch wenn er persönlich nicht in den verspäteten Zügen feststeckt. Er meint, das Land und besonders die Kunden der ÖBB würden durch diese dauernden Schwierigkeiten regelrecht betrogen. „Denn wir bekommen nicht das, wofür wir zahlen, sondern nur minderwertigen Schrott!“, tobt Richard Hogl. Wagenqualität und Pünktlichkeit auf der Nordwestbahnstrecke seien katastrophal.

Hogl stellt sich außerdem die Frage, ob die Angaben der ÖBB, was die Pünktlichkeit betrifft, geschönt seien. Denn an die kommunizierten 95 Prozent glaubt er nach all den Nachrichten nicht mehr.

„In harten und zähen Verhandlungen haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der damalige Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko der grünen Verkehrsministerin Leonore Gewessler einen Pakt abgerungen, worin erstmals Ziele im Ausbau der ÖBB festgelegt wurden“, erinnert der Abgeordnete an den Dezember 2020. So sollte bereits 2023 kein altes Wagenmaterial mehr zum Einsatz kommen, ist er empört. Bis 2026 sollen die Bahnsteige verlängert werden, die Wiener Stammstrecke adaptiert und bis 2032 ein selektiver zweigleisiger Ausbau abgeschlossen sein. „Niederösterreich hält sich an diesen Pakt und selbiges haben auch ÖBB und Verkehrsministerium zu tun“, fordert Hogl entschlossen.

ÖBB: Alte Wagen werden nach und nach ersetzt

Um endlich der leidigen Durchsage „Aufgrund des Abwartens eines Gegenzuges verzögert sich die Weiterfahrt ...“ Einhalt zu gebieten, schlägt Hogl vor, punktuell den selektiven zweigleisigen Ausbau zwischen Göllersdorf und Hollabrunn vorzuziehen, um den Pendlern ärgerliche Wartezeiten zu ersparen.

Die ÖBB stellen auf NÖN-Nachfrage klar, dass „grundsätzlich ausnahmslos Garnituren mit hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards auf Schiene gebracht“ werden. Darunter seien naturgemäß auch ältere Garnituren, die nach und nach durch neue oder upgedradete Wagen ersetzt werden. „Dafür wird laufend investiert“, betont Sprecherin Julia Krutzler. Aufgrund von Störungen könne es trotz regelmäßiger Wartung vorkommen, dass weniger Wagen als geplant auf einer Strecke unterwegs sind. Für eine detaillierte Rückmeldung sei freilich die konkrete Angabe der Verbindung erforderlich.

Zweigleisig: Nicht vor 2028 und nicht zwischen Göllersdorf und Hollabrunn

Zum Vorziehen des selektiven zweigleisigen Ausbaus zwischen Göllersdorf und Hollabrunn macht die ÖBB-Sprecherin keine Hoffnung, denn die Ausbauprojekte der Ostregion würden sehr eng ineinandergreifen und seien genau eingetaktet. Dieser Ausbau können ohnehin erst mit der Modernisierung der Wiener Stammstrecke und dem viergleisigen Ausbau von Meidling nach Mödling seine volle Wirkung entfalten. „Außerdem haben Projekte dieser Größenordnung eine gewisse Vorlaufzeit“, so Krutzler.

Da es derzeit noch keine entsprechenden Verträge für den zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahn gibt und der aktuelle Rahmenplan lediglich die Planungen vorsieht, sei mit einem Baustart nicht vor 2028 zu rechnen. Der Planungsstart ist für 2024 vorgesehen. Darüber hinaus sei der selektive zweigleisige Ausbau aus heutiger Sicht nicht zwischen Göllersdorf und Hollabrunn, sondern zwischen Sierndorf und Göllersdorf geplant.

ÖBB: „Pünktlichkeitsrage liegt bei rund 96 Prozent“

Und zum Vorwurf, dass die Pünktlichkeitszahlen der ÖBB wohl geschönt seien? „Eine aktuelle Erhebung der Pünktlichkeitsstatistik entlang der Nordwestbahnstrecke im ersten Quartal 2023 ergibt eine Pünktlichkeitsrate von rund 96 Prozent“, berichtet die ÖBB-Sprecherin. Die Gründe für die einzelnen Verspätungen seien vielfältig gewesen – unter anderem ein Schwellenbrand oder Folgeverspätungen aufgrund des Grenzverkehrs. „Natürlich ist die subjektive Wahrnehmung der Pünktlichkeit oft eine andere“, räumt Krutzler sein, „wenn man persönlich eventuell in kurzen Abständen von Verspätungen betroffen ist. Wir arbeiten jedenfalls stetig daran, die Pünktlichkeitsrate weiter zu verbessern.“

