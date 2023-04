Shoppen und Schauen: „Klima & Ich“ in Hollabrunner Fuzo

Noch bis Ende April kann diese Ausstellung der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) begutachtet werden. Es wird Wissenswertes über den Klimawandel und seinen Auswirkungen gezeigt. Und es soll inspiriert werden, Maßnahmen zum Schutz des Klimas zu ergreifen, die im Alltag umgesetzt werden können.

Die Ausstellung ist in sechs Themenbereiche gegliedert: Strom und Energie, Bauen und Wohnen, Reisen und Mobilität, Abfall und Wertstoff, Essen und Trinken sowie Konsum und Lifestyle. Konkrete Zahlen zeigen, welche Auswirkungen das individuelle Verhalten auf das Klima hat. „Es wird gezeigt, wie der Klimawandel entsteht, welche Ursachen und Folgen er hat und welche Möglichkeiten es gibt, CO2 zu sparen“, berichtet Geinzer.

Die Ausstellung war im Sommer 2021 erstmals im Museum Niederösterreich zu besichtigen. Im Jahr 2022 wurde sie als internationale Wanderausstellung konzipiert. Die KLAR! Göllersbach holte sie nun nach Hollabrunn.

KLAR! mit Live-Übertragung aus der Uni Graz

Informationen zur eigenen CO2-Bilanz gibt es übrigens auf www.co2-coach.at. Und am 17. April findet die nächste Veranstaltung der KLAR! Göllersbach statt: Per Live-Übertragung aus der Aula der Universität Graz geht es in einem Klimarat-Vortrag darum, wie Bürger der Politik zeigen, wie es gehen könnte. Beginn ist um 19 Uhr im Göllersdorfer Pfarrsaal (Einlass ab 18.30 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Anschließend eFragen an die Vortragende sind ebenso möglich wie eine Diskussion unter den Anwesenden.

https://www.klar-goellersbach.at/vortrag-klimarat/

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.