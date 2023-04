Ein Blick hinter die zwei „Heimatklang“-Konzerte

Zwei Chöre geben gemeinsam zwei Konzerte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen - und das mit einem Programm, das man für einen Chor durchaus als ungewöhnlich bezeichnen kann. Das hat Mathias Binder, Chorleiter des „Einklang 1861 Hollabrunn“ und des „Frohsinns“ in Sitzendorf, nicht davon abgehalten, Lieder von Reinhard Fendrich, Herbert Grönemeyer oder Max Raabe einzustudieren.

Mit einem Repertoire von über 30 Liedern traten die beiden Chöre zu den Konzerten in der Pfarrkirche in Sitzendorf und im Festsaal des Seminars in Hollabrunn an. „Heimatklang“ war der Titel beider Konzerte, bei denen Volkslieder, Schlager und eben Austropop gesungen wurden. Die NÖN fragte beim Obmann der Chorvereinigung „Einklang 1861 Hollabrunn“ und den Chorleiter beider Chöre, Mathias Binder, nach ihren Erfahrungen nach dem intensiven Wochenende, den Publikumsreaktionen und ob sie's wieder täten.

Gerhard Sulz dirigierte den „Einklang“ im ersten Teil des Konzertes im Festsaal des Seminars in Hollabrunn. Foto: Clemens Sulz

Für ein Udo Jürgens Medley, das Finale des Konzerts, schmiss sich Chorleiter Mathias Binder ins passende Kostüm. Foto: Clemens Sulz

NÖN: Wie geschafft ist man als Chormitglied nach so einem Wochenende?

Gerhard Sulz: Wenn man bedenkt, dass vor dem Konzert eine Vorlaufzeit von etwa zwei Stunden für Einsingen, Stellproben etc. liegt, nach dem Konzert Abräumarbeiten vonnöten sind, ist man dann froh, wenn alles vorbei ist. Da Singen Glückshormone ausschüttet, sieht man selbst ein Wochenende mit zwei Konzerten positiv.

Wie schwer ist es, als Chor Schlager oder Austropop zu singen?

Matthias Binder und Gerhard Sulz: Der Einklang hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit derartiger Literatur konzertiert, zum Beispiel dem Programm „Alte Hüte“. Wenn es sich aber um Austropop wie zum Beispiel „I am from Austria“ handelt, gelangt man als herkömmlicher gemischter Chor an seine Grenzen, zumal sich der Einklang oftmals auch an schwierigere Arrangements heranwagt, weil er seit über zwei Jahrzehnten auch für Qualität in der Chormusik steht und dafür bekannt ist.

Wie wurde das ungewöhnliche Programm vom Publikum angenommen?

Sulz, Binder: Das Programm wurde vom Publikum angenommen, es gab in Hollabrunn frenetischen Applaus und Zugaben.

Gab es Unterschiede in den Reaktionen in Sitzendorf und Hollabrunn?

Sulz: Beim Konzert am Samstag, das in der kühlen Sitzendorfer-Kirche stattfand, war das Publikum reservierter.

Welches Fazit zieht der Chorleiter beider Chöre?

Binder: Das war ein gelungener Versuch mit zwei Chören an zwei verschiedenen Orten dieses Programm aufzuführen. Ich bin überaus glücklich, dass die Literatur-Auswahl beim Publikum gut angekommen ist.

Wird es weitere Doppelkonzerte des Frohsinns und des Einklangs geben?

Binder: Möglicherweise auch mal wieder mit anderem Programm in dieser Konstellation.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.