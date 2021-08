Am Donnerstagmorgen erlebte die Hadreser Gemeindesekretärin eine böse Überraschung, nachdem sie die versperrten Türen in den Amtsstuben geöffnet hatte. Die Schränke in allen Zimmern waren geöffnet, Laden lagen samt Inhalt lag am Boden verstreut. Rasch war ihr klar, dass hier ein Einbruch stattgefunden hatte.

Der oder die Einbrecher schlugen das Fenster des Aufenthaltsraumes ein, um so in die Amtsräume zu gelangen. Das Bargeld, das sich der oder die Täter wohl erhofft hatten, gab es hier jedoch nicht zu erbeuten. Der Sachschaden ist weit höher.

Einen möglichen Hinweise gibt es für die Straftat: Kurz vor Mitternacht machte ein Augenzeuge eine seltsame Beobachtung. Ein dunkles Auto wurde in der Nähe des Gemeindehauses geparkt und ein Mann mit einer Tasche sei ausgestiegen und in Richtung des Gemeindeamtes gegangen. Als er den Augenzeugen bemerkte, drehte er rasch um und ging zum Auto zurück.

In derselben Nacht wurde auch das Gemeindeamt Nappersdorf-Kammersdorf von Dieben heimgesucht. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um dieselben Täter handelt.