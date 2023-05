Peter Turrini auf dem Weg „von der Würgung zur Würdigung“ und retour

„Ich bekomme viel Liebe und Zuwendung von ein paar Menschen, die mir sehr nahestehen. Ansonsten konstatiere ich meinen zunehmenden Verfall, versuche darüber Witze zu reißen und arbeite mehr denn je“, beschreibt der 78-jährige Dramatiker Peter Turrini in einem APA-Gespräch mit Wolfgang Huber-Lang sein Leben mit der Parkinson-Erkrankung. Was diese heimtückische Nervenkrankheit allerdings nicht beschädigen kann, ist Turrinis Arbeitswillen und Kreativität. „Er schreibt unermüdlich weiter“, weiß Huber-Lang nach seiner virtuellen Begegnung zu berichten.

Gleich zwei Stücke des österreichischen Pioniers zeitgenössischer Theaterliteratur, der in Kleinriedenthal im Retzer Land sein „selbst gewähltes Schreibgefängnis“ gefunden hat, werden heuer ihre Uraufführung erleben. „Es muss geschieden sein“ wird am 13. Juli erstmals bei den Raimundspielen Gutenstein zu sehen sein. In seiner aktuellen Theaterheimat, dem Theater an der Josefstadt, wird dann neben diesem Stück, ab Herbst, auch „Bis nächsten Freitag“ gezeigt werden.

„Wenn ich schreibe, spüre ich keine Schmerzen“

Die Frage Huber-Langs, wie Turrini trotz dieser Krankheit zu so viel schöpferischer Kraft gefunden habe, beantwortet dieser vermeintlich salopp: „Wenn ich schreibe, spüre ich keine Schmerzen oder kann sie meinen Figuren umhängen.“ Es reiche für ein paar Runden im Innenhof und das Fazit klingt dann weniger nonchalant: „Eine Art Dichter-Alcatraz.“ Bevor er sich in diese produktive Abschottung begab, wurde Turrini letztes Jahr für „lebenslange Wachsamkeit und Mut zur Unbequemlichkeit“ mit der Ehrenbürgerwürde in Maria Saal, seiner Heimatgemeinde in Kärnten, gewürdigt.

Ende Juni letzten Jahres erhielt er den Axel-Corti-Preis für sein „gesellschaftspolitisches Engagement“ sowie seinen „stets kritischen Blick auf unser Land“. „Das“, so schlussfolgert Huber-Lang wohl nicht ganz frei von Hintergedanken, „klingt danach, als würden in Österreich kritische Geister gerade besonders geschätzt.“ Für die zitierte Haltung sei er in den 70er- und 80er-Jahren heftig gewürgt worden, was Turrini mit diesen Worten in Einklang bringt: „Von der Würgung zur Würdigung, das ist ein sehr österreichischer Weg.“

Die Hand, die auf die Schulter klopft, kann schnell zum Hals zurückkehren

Er freue sich auch darüber - und dann folgt ein kräftiges Aber: „Hier wird ja eine Koalition mit den Rechtsradikalen vorbereitet, da kann die Hand, die dir auf die Schulter klopft, schnell wieder zum Hals zurückkehren.“ In dem Stück „Es muss geschieden sein“, das 1848 spielt und ein relativ unbekanntes, blutiges Kapitel österreichischer Geschichte beleuchtet, werden die politischen Gegensätze mit Waffengewalt ausgetragen. Der Bezug zum Heute läge - zumindest international - greifbar nahe.

„Ich wollte literarisch erkunden, was passiert, wenn Katastrophen, Pandemien, Kriege, Revolutionen in die Theaterarbeit einbrechen. Wenn die Kunst von der Wirklichkeit eingeholt wird.“ Das provoziert geradezu die Gegenfrage Huber-Langs: „Glauben Sie unentwegt an die Kraft des Theaters - oder ist es eine Art Zweckoptimismus, der Sie treibt?“ Die erwartete ehrliche Antwort bekam der APA-Journalist prompt: „Reiner Zweckoptimismus. In meinem Kopf rumoren ständig Rede und Gegenrede. Ich bin ein geborener Theatraliker und dazu habe ich keine Alternative.“

„Unbändige Menschenneugier“

Fast ein wenig ungläubig die Nachfrage: „Die Erfahrung Ihres Lebens scheint Ihre allgemeine Menschenliebe nicht geschmälert zu haben?“ Menschenliebe sei ihm ein zu hehres Wort, wehrt Turrini ab. Von „unbändiger Menschenneugier“ sei er, seit er mit 15 sein erstes Stück schrieb, getrieben. Bis heute sind es über 50 Theaterwerke geworden. „Es ist eine Art von nimmermüder Archäologie, die mich antreibt. Immer wieder stoße ich auf neue Gesteinsschichten und habe das Gefühl, ich weiß noch viel zu wenig über die Menschen.“

Und besser als der träumende Realist Turrini kann man auf seinen eigenen Nachruf zu Lebzeiten nicht vorbereitet sein. Auf die Frage des APA-Journalisten, ob seine „besondere Liebe“ zum Theater in der Josefstadt erkalten würde, wenn Herbert Föttinger dort nicht mehr Direktor wäre, antwortete das Idol vieler junger Theatermacher auf seine eigene Art: „Ich werde auch weiterhin für den Föttinger schreiben. Wir haben einen Vertrag geschlossen: Sollte ich zwischendurch abnippeln, so ist dies kein Hinderungsgrund für die Ablieferung weiterer Stücke. Sie sehen, meine Zukunft ist gesichert.“

