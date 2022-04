Zwei Öffi-Schnuppertickets zum Ausborgen im Rathaus

Werbung

Das VOR-Schnupperticket ist ein übertragbares „KlimaTicket Metropolregion“ und damit auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion gültig. Es kann im Rathaus telefonisch unter 02952/2102-232 oder per Mail an stadtgemeinde@hollabrunn.at reserviert und in der Finanzverwaltung der Gemeinde abgeholt werden.

„Unser Ziel ist es, die Hollabrunner zu motivieren, umweltfreundliche Verkehrsmittel auszuprobieren und sich vom guten Öffi-Angebot persönlich überzeugen zu lassen. Mit Aktionen wie dieser wollen wir weiter dafür werben, das persönliche Mobilitätsverhalten zu überdenken“, sagt Schleritzko. Das Schnupperticket sei ein Puzzleteil für ein Umdenken in Mobilitätswegeketten und der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel, um an sein Ziel zu gelangen und trage zur blau-gelben Mobilitätswende mit bei.

"Oft besser, als man vermutet"

„Viele Ziele sind sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, oft besser als man vermutet. Und das bequem, schnell und ohne Stau und Parkplatzsuche“, ergänzt Bürgermeister Alfred Babinsky. Gerade jetzt, wo in Wien das Parkpickerl flächendeckend eingeführt wurde, unterstütze die Stadtgemeinde die Suche nach Alternativen zum Auto. „Die Karte bietet die Möglichkeit, den Öffentlichen Verkehr einmal kostengünstig auszuprobieren“, lädt der Bürgermeister ein.

Das Projekt wird vom Mobilitätsmanagement Weinviertel der NÖ. Regional.GmbH und von „klimaaktiv mobil“ unterstützt. Das Mobilitätsmanagement der NÖ.Regional wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.