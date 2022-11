BirdLife alarmiert: Greifvogelverfolgung in Guntersdorf

Eine Nachsuche der Polizei mit der BirdLife-Hundestaffel brachte zwei tote Mäusebussarde zu Tage. Im Körper eines Tieres wurde Schrot gefunden. Der zweite Befund stand Dienstagfrüh (22.11.) noch aus.

Bereits Anfang September sei eine angeschossene Rohrweihe anonym in der Eulen- und Greifvogelstation Haringsee abgegeben und von weiteren verletzt gefundenen Greifvögeln in Guntersdorf berichtet worden, meldet BirdLife Österreich. Bei einer Nachschau wurden daraufhin vier Rohrweihen, vier Mäusebussarde und eine Wiesenweihe mit mutmaßlichen „Schussmarken“ entdeckt.

Schrotmauser bei jedem zweiten Greifvogel

„Bei unserer Nachsuche war rasch klar, dass in Guntersdorf ganz gezielt Greifvögeln nachgestellt wurde. Jeder zweite von uns im Gebiet beobachtete Greifvogel wies auffällige Federlücken auf, die typischerweise beim Beschuss mit Schrot entstehen - man spricht von sogenannter Schrotmauser oder von Schussmarken!“, erklärt Johannes Hohenegger von BirdLife Österreich.

Besonders schwer wiege, so der Experte, dass die Greifvögel hier scheinbar systematisch verfolgt wurden und mutmaßlich auch eine junge Wiesenweihe ins Visier genommen wurde, von der bundesweit nur etwa 45 Paare brüten. Dadurch liege nicht nur eine Verwaltungsübertretung vor, sondern auch der Verdacht einer Straftat nach §181f Strafgesetzbuch – Vorsätzliche Schädigung des Tier- und Pflanzenbestands. Die Polizei ermittelt.

Erlass des BMJ

Wenige Tage vor Bekanntwerden des Falles veröffentlichte das Bundesministerium für Justiz einen Erlass, der regelt, ab wann Übergriffe auf streng geschützte Arten – Rohrweihe und Wiesenweihe zählen dazu – als Straftaten zu behandeln sind. „Dies ermöglichte schon im vorliegenden Fall eine rasche Abschätzung, dass es sich wohl nicht um eine Verwaltungsübertretung, sondern um einen Verstoß gegen das Strafgesetzbuch handelt. Der Erlass vereinfacht damit die artenschutzrechtliche Beurteilung und ist eine wichtige Hilfestellung für die Ermittlungsbehörden“, so Hohenegger.

Wer tote oder verletzte Greifvögel finden, soll diese über die Meldeplattform Kaiseradler.at, per E-Mail an birdcrime@kaiseradler.at oder an die birdcrime-Hotline unter +43 660 869 2327 melden, bitten die Experten von BirdLife Österreich.

