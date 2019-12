„Soziales Engagement sei dem CV-Zirkel nach wie vor wichtig“, berichtete Leopold Mayerhofer, CV-Zirkel-Mitglied und Kurator des „Dr. Herbert Grusch-Sozialfonds" bei der jährlich kurz vor Weihnachten stattfindenden Scheckübergabe an bedürftige Menschen aus der Region Horn.

Der vor sechs Jahren gegründete „Dr. Herbert Grusch-Sozialfonds“ hat in der relativ kurzen Zeit seines Bestehens mehr als 10.000 Euro an unverschuldet in Not geratene Familien oder Personen im Bezirk ausgeschüttet. Auch heuer wurden zum Jahresende für drei Fälle Geld aus dem Sozialfonds ausgeschüttet. Insgesamt beläuft sich die Summe heuer auf knapp 1.850 Euro.

Einer der Betroffenen ist ein 15-jähriger Bursch, der im Sozialpädagogischen Betreuungszentrum Allentsteig untergebracht ist. Er soll den Mopedführerschein machen, den er für die Lehre benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 280 Euro. „Das Heim hat vorerst die Kosten getragen. Die Eltern können die Kosten nicht aufbringen, eine Übernahme der Kosten durch das Land ist nicht vorgesehen", informierte Herbert Andre von der Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Horn.

Der zweite Fall betrifft eine 15-jährige Schülerin, die im September mit der HTL für Mechatronik in Karlstein begonnen hat. Für diese Ausbildung benötigt sie einen Laptop, die Kosten dafür betragen 600 Euro. Die Mutter ist alleinerziehend. Die Schülerin hat noch eine acht-jährige Schwester und muss im Internat wohnen, das im Monat 425 Euro kostet. Der Unterhalt, den die Mutter für sie bekommt, geht fast zur Gänze für die Internatskosten auf.

Der dritte Fall betrifft eine 22-jährige Mutter, die Kinderbetreuungsgeld bezieht und geringfügig in Gars arbeitet und die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau abgeschlossen hat. Da sich die Frau ihre Wohnung in Eggenburg nicht mehr leisten konnte, musste sie umziehen. In der neuen Wohnung war aber keine Kücheneinrichtung vorhanden. „Die Familie benötigt daher einen Küchenblock, für den der Kostenvoranschlag knapp über 1.000 Euro beträgt", sagte Andre.

Die Gelder für den Grusch-Fonds kommen einerseits aus Daueraufträgen zahlreicher Cartellbrüder, aber auch aus einmaligen Spenden, wie Mayerhofer bei der Scheckübergabe an Bezirkshauptmann Johannes Kranner für die Sozialabteilung der Bezirkshauptmannschaft Horn mitteilte.