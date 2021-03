Was kann man in der Region unternehmen? Hier unsere zehn Tipps.

1. AnnoLIGNUM Holzerlebniswelt Blumberger. Das gemütliche Cafe der Holzerlebniswelt Blumberger ist zwar derzeit noch geschlossen, das Museum, mitsamt Schauraum kann aber trotzdem besichtigt werden. Hier kann man sich in Ruhe Zeit nehmen, um das Holzhandwerk näher kennenzulernen. Auch Führungen sind möglich.

Infos auf moebel-architektur.at/annolignum oder telefonisch 02842/ 522430.

2. Bärenwald Arbesbach. Schön langsam kehrt wieder Leben in den 14.000 Quadratmeter großen „Bärenwald“ ein, in dem die Braunbären Emma, Erich, Brumca und Tom leben. Ab 20. März soll der Bärenwald wieder täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet sein. Angeboten werden Führungen und spezielle Programme für Kinder und Jugendliche. Aber auch bei einer 450 Meter langen Runde um die einsehbaren Gehegeflächen gibt es tolle Einblicke – vor allem vom erhöhten Besuchersteg.

Infos und Reservierungen: 02813/7604 oder unter office@baerenwald.at, https://www.baerenwald.at/

3. Naturpark Blockheide Gmünd-Eibenstein. Der erste NÖ Naturpark war schon ein Star unter den Ausflugszielen im Waldviertel, als die Sole-Felsen-Welt als Top-Destination noch gar nicht absehbar war. Jetzt ist die Therme zu, aber die urigen Granitriesen und Wackelsteine, der verträumte „Malerwinkel“, die Teiche, Wälder und Wiesen laden auf vier Themenwegen als großer Naturspielplatz unverändert zur Entdeckungsreise ein.

Start: ua. Busparkplatz Mühlgasse. www.blockheide.at

4. Eggenburg. Die mittelalterliche Stadt bezaubert mit ihrer historisch bedeutenden Altstadt, dem wunderschönen Hauptplatz, der mächtigen Stadtmauer und den interessanten Museen. Die Umgebung kann man auf den vielen Wander- und Radwegen, wie „Stein und Wein“, der über die malerischen Kogelsteine in die verträumte Kellergasse von Stoitzendorf führt, erkunden.

Alle Infos dazu findet man auf www.eggenburg.at oder in der Wander- und Freizeitkarte.

5. Herrensee Litschau. Litschau steht für Kultur und Sommerfrische, aber: Der Herrensee erfreut sich dank kinderwagengeeignetem und fast flachem Rundweg auf oft herrlichem Nadelboden ganzjährig hoher Beliebtheit. Wem die 4,5 km zu wenig sind, der marschiert den Rundwanderweg 12 am See entlang in den Dachsengraben zur Graselhöhle, am malerischen Richterteich vorbei und via markantem Schloss zurück (12km).

Start: unterer Stadtplatz.

6. Erlebnis Nebelstein. Packende Panoramablicke oft bis zum Ötscher warten auf der neuen Plattform am „Höhepunkt des Waldviertels“ (1.017m). Der Weg erfolgt vom wenige Minuten entfernten Parkplatz, oder etwa vom Xundwärtsparcours Hirschenwies, weg über den „Erlebnis-Wanderweg Nebelstein“. Letzterer vermittelt auf 11km mit zahmen 370 Höhenmetern an sechs Erlebnisstationen spannende Einblicke zu Stein, Moor, Holz & Tierwelt.

https://www.nebelstein.eu

7. Sonnentor. Draußen sein und mit allen Sinnen in die Waldviertler Natur eintauchen. Am rund 7 km langen (km Angabe für Hin- und Rückweg), kinderwagenfreundlichen Kräuterwanderweg zwischen Sprögnitz und Engelbrechts werden auf 16 Tafeln die Geschichte und Besonderheiten der Naturschätze am Wegesrand vorgestellt. Am Bio-Bauernhof Frei-Hof gibt es im Permakultur-Garten zu jeder Jahreszeit etwas zu entdecken. Neben duftenden Naturschätzen und vielfältigen Gartenelementen wird man von munteren Hühnern und Enten begrüßt. Auf Abenteuer-Fans wartet ab Mitte April auch die Bio-Bengelchen Schatzsuche mit noch mehr spannendem Kräuterwissen.

Infos gibt es unter 02875/7256-100 oder per E-Mail: erlebnis@sonnentor.at, https://www.sonnentor.com/de-at/besuchen/angebote

8. Stift Altenburg. Neben den Innenhöfen und der Kirche, die man auch für ein stilles Gebet besuchen kann, laden die Wälder des Stiftes Altenburg zu Besuchen ein. Gut beschriftete Wanderwege führen etwa bis nach Rosenburg oder nach Steinegg. Führungen durch die Schauräume – etwa mit der berühmten Sammlung Arnold – sowie Besichtigung der Schaugärten sind ab dem 1. Mai, dem gewohnten Saisonstart im Stift Altenburg, möglich.

9. Stift Zwettl. Das Stift Zwettl zählt zu den beeindruckendsten Bauwerken im Bezirk und beinhaltet wahre Schätze, die die Besucher wieder ab 27. März besichtigen können. Bei den Führungen geht es unter anderem in die Stiftskirche und in den barocken Bibliotheksaal mit dem Deckengemälde von Paul Troger. Neu umgebaut wurde der Klosterladen und ist jetzt barrierefrei zugängig. Hier wurde das Angebot um Fische aus der eigenen Fischerei erweitert.

Info: 02822/2020217 oder info@stift-zwettl.at, http://www.stift-zwettl.at/

10. Thayarunde. Im Thayland gibt es viel zu entdecken, erst recht per Rad. Der Radweg Thayarunde erstreckt sich in fünf Etappen über fast 120 Kilometer quer durch die Natur des Waldviertels. Auf dem Weg liegen zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie Schlösser, Museen und Erlebniswelten. Noch ist die Badesaison nicht eröffnet, doch zahlreiche Teiche laden bald zum Abkühlen ein.

Mehr Infos auf www.thaya runde.eu

Infos zu den Top-Ausflugszielen in eurer Region findet ihr auch hier: https://www.noen.at/ausflugsziele