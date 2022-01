Aufs und Abs in 100 Jahren im Bezirk Horn

Eine wechselvolle Geschichte durchlebte auch der Bezirk Horn in den vergangenen 100 Jahren. Zwischenkriegszeit, Nazi-Regime, Wiederaufbau und der Fall des Eisernen Vorhangs waren nur einige der prägenden Faktoren.

Der Größe nach ist der Bezirk mit einer Fläche von 784 Quadratkilometern landesweit an der 14. Stelle. Ein Großteil davon – nämlich 49.300 Hektar – werden landwirtschaftlich genutzt, die Waldfläche beträgt 22.300 Hektar. Hinsichtlich Bevölkerung sind nur die Bezirke Waidhofen/Thaya und Lilienfeld noch kleiner. Anfang der 1920er-Jahre lebten mehr als 41.000 Personen im Bezirk, den Bevölkerungs-Höchststand gab es 1939 mit 42.241 Einwohnern. Wie auch in anderen Bezirken nördlicher Grenzlage nahm die Bevölkerung seit 1939 ab. Auch den Boom des Wiederaufbaus spürte man bevölkerungstechnisch im Bezirk nicht. Während die Bevölkerungszahl seit 1910 eher gleichbleibend war, ging sie ab den 1950er-Jahren stetig bergab. 1961 zählte der Bezirk nur noch 38.288 Einwohner. 2001 fiel der Wert auf 32.400, aktuell liegt er schon unter 31.000 Einwohnern.

Hinsichtlich Müllbeseitigung war der Bezirk Horn schon immer vorn: Anfang der 1960er-Jahre war Horn die erste Stadt Österreichs, die bei der „Müllkehricht-Beseitigung“ auf Müllsäcke aus Papier setzte. Foto Erich Rabl/ „Der Bezirk Horn“

Stark geschrumpft ist auch die Zahl der Bezirks-Gemeinden, von denen es nach den Gemeindezusammenlegungen zu Beginn der 1970er-Jahre aktuell 20 gibt. Eine frühere Phase der „Eingemeindungen“ gab es auch 1938, als aus mehr als 130 Gemeinden 29 wurden. Von 1939 bis 1945 gehörten auch Fratting, Hafnerluden, Kurlupp, Nespitz und Ungarschitz in der heutigen Tschechischen Republik zum „Landkreis Horn“, wie der Bezirk während der Nazi-Zeit hieß.

1928 war Horn erstmals Austragungsort der Landesausstellung. Dieses Bild zeigt den Fest-Umzug, bei dem 23.000 Gäste in die Bezirkshauptstadt kamen. NOEN

Gleich zwei Mal – nämlich 1928 und 2009 – stand Horn im Zentrum des Landes, als man die Landesausstellung hier abgehalten hat. 1928 kamen beim Höhepunkt – dem festlichen Umzug – 23.000 Gäste an einem Tag in die Bezirkshauptstadt. Wirtschaftlich blieb der Bezirk lange agrarisch geprägt, noch im Jahr 2001 waren 13,1 Prozent der Erwerbstätigen in der Land- und Forstwirtschaft tätig, knapp 26 Prozent in Industrie und Gewerbe und 61 Prozent im Dienstleistungssektor.

Nach dem Konkurs der Baufirma Buhl in Gars 2004 wurde das Landesklinikum Horn mit etwa 900 Mitarbeitern zum größten Arbeitgeber des Bezirks. Mit der Errichtung des Landesklinikums im Jahr 1993 war für Patienten und Mitarbeiter ein moderner, zweckdienlicher Bau geschaffen worden – ein wesentlicher Einschnitt im Gesundheitsbereich im Bezirk Horn.

Einen großen Einschnitt brachte auch das Aus für das Kohlebergwerk in Langau mit sich. Von 1947 bis 1963 wurde hier im Tagbau Braunkohle gefördert, die wegen zu geringer Verkohlung keinen hohen Heizwert hatte, nach dem Krieg aber dennoch gefragt war. Die oberen Erdschichten wurden abgebaggert und auf der Kippe, einem heute bewaldeten Hügel, aufgeschüttet. Seit der Schließung des Bergwerks ging die Zahl der Einwohner in Langau von mehr als 1.300 auf weniger als 700 zurück.