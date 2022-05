Bezirk Horn: Die Tracht als Mode

Werbung

In nur wenigen Kleiderkästen findet sich aktuell kein Dirndl, keine Lederhose oder kein Trachtenanzug. War es ursprünglich eine Arbeitskleidung, so boomt heute die Tracht und prägt das Bild von Bällen, Festen und Hochzeiten. Auch wenn es im Waldviertel keine traditionellen Trachten gibt, ist die Geschichte dazu spannend und umfangreich.

Das Wort „Tracht“ kommt eigentlich aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet nichts anderes als „das, was getragen wird“. Welche Kleidungsstücke man tragen musste oder durfte, bestimmte die Herkunft, der Familien- und Berufsstand. Im 19. Jahrhundert adaptierte die gehobene Gesellschaft die Arbeitskluft für ihre Bedürfnisse. Als „Role Model“ fungierte damals Kaiser Franz Joseph, der in Bad Ischl das Gewand der Jäger trug. Es kam soweit, dass beim Kaiser Huldigungs-Festzug 1908 in Wien um die 8.000 Menschen in Trachten aus der gesamten Monarchie teilgenommen haben. Diese dafür großteils erfundenen Trachten wurden penibel dokumentiert – viele regionale Trachten sind somit erst 1908 entstanden.

Die ebenfalls im 19. Jahrhundert entstandene Volkskunde befasste sich einerseits mit der Dokumentation überlieferten Wissens. „So wurden um und nach 1900 erste Erhebungen zu Volkslied, ländlicher Bauart, Brauch und Tracht gestartet. Bemerkenswerte Trachtensammlungen gab es im 1911 gegründeten Niederösterreichischen Landesmuseum und im Krahuletzmuseum Eggenburg“, erzählt Eva Zeindl von der Volkskultur.

Krahuletzmuseum als Hort der Trachten

Das Krahuletzmuseum in Eggenburg besitzt eine umfangreiche Sammlung alter Trachtenkleidung. „Wir haben um die 400 Blusen, Jacken, Röcke, Kleider für Frauen sowie Janker, Hosen und Hemden für Männer. Nicht zu vergessen die Hauben, die man auch in unserem Museum besichtigen kann“, erklärt Museumsdirektor Johannes Tuzar. Die Exponate stammen aus den Bezirken Horn und Waidhofen sowie aus dem östlichen Weinviertel und Südmähren. Junge Professorinnen und Studentinnen von der Universität für angewandte Kunst haben diese vor einiger Zeit genau dokumentiert. „Diese Trachten sind bis zu 200 Jahre alt, wurden über Generationen getragen. Sie auszustellen ist eine Herausforderung, es müssen Licht und Temperatur passen“, erklärt Tuzar.

Einige der eindrucksvollen Hauben, die früher die Frauen zu ihren Dirndln getragen haben, werden im Krahuletzmuseum gezeigt. „Diese Hauben werden heute noch gefertigt und getragen. Die Damen des Bürgerkorps Eggenburg sind damit bei ihren offiziellen Terminen gekleidet“, weiß der Museumsdirektor. Dabei handelt es sich um „Schwarzhauben“, die von Agnes Nusser vom Bürgerkorps Eggenburg aus Spitze und Goldborten genäht werden. Dazu tragen die Damen die alte Eggenburger Bürgerstracht. Dieses lange Seidenkleid ist um 1870 entstanden und wurde um 1990 wieder reaktiviert. „Im Eggenburger Museum gab es noch eines dieser alten Seidenkleider. Nach diesem schneidern wir uns unsere Trachtenkleider selber“, betont Gerlinde Dafert.

Auch eine Horner Tracht ist im 18. Jahrhundert entstanden. „Wenn einmal kein Kleidungszwang geherrscht hat, dann wurden eigene Kleider kreiert“, weiß Heimatforscherin Heide Manoutschehri, die seit zwölf Jahren Leiterin der Textilsammlungen im Horner Museum ist und dabei die 7.500 jährige Landwirtschaft aufgearbeitet hat, in der auch die Tracht berücksichtigt wurde. Für die Horner Tracht wurden laut Manoutschehri alte Trachtenkleider überarbeitet und mit einer Besonderheit versehen: Mit den „Zurkerln“ werden die Hals- und die Ärmelausschnitte der Dirndl optisch aufgepeppt. „Für diese Stoffeckerln gibt es eine eigene Nähanleitung“, sagt die Heimatforscherin, die auch eine Trachtenhaubengruppe leitet. Ein Herr und um die zehn Damen fertigen die Hauben selber – aus Spitze. „Früher wurde die Spitze noch selber geklöppelt und teilweise mit Goldfäden versehen. Heute verwenden wir fertige Spitze“, betont Manoutschehri.

Die Horner Tracht wird vorwiegend von den Musikerinnen der Stadtkapelle Horn getragen. Bis vor rund zehn Jahren nähte diese Elisabeth Maurer, die ein Handarbeitsgeschäft in Horn führt. „Das macht aber jetzt eine Firma“, betont Maurer, die bereits viele dieser „Zurkerln“ genäht hat. „Man legt Stoffquadrate so, dass Eckerl entstehen.“

Dieses traditionelle Horner Dirndl wurde zum „Horner Spenserkleid“ abgewandelt und in die mittlerweile 70 Trachtenkleider umfassende „Trachtenmappe“ der Volkskultur NÖ aufgenommen. Beschrieben wird dieses Spenserkleid, das werktags getragen wurde, so: Es ist aus Barchent gearbeitet, für die Festtage bevorzugte man Samt. Der weite Rock ist aus heller Seide oder leichtem Wollstoff und mit großem Karo, Blumen oder in Streifen gemustert. „Dieses Dirndl wurde nach dem Weltkrieg erfunden, in dieser Art wurde es aber nicht getragen“, weiß Heimatforscherin Manoutschehri.

Nazis missbrauchten Tracht für ihre Zwecke

In der Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde die Tracht generell von den Nationalsozialisten geprägt und missbraucht. Diese machten die Lederhose zu einer gesamtdeutschen Nationaltracht. Erst in der Nachkriegszeit gewann die Tracht mit den „Sissi“-Filmen und der Salzburger Trapp-Familie wieder an Bedeutung und seit 30 Jahren steht die Volkskultur NÖ für einen lustvollen Zugang zum Thema Tracht. Mit dem „Dirndlgwandsonntag“ und dem NÖ Trachtenball wird alljährlich zum Tragen des „landesüblichen Gwands“ eingeladen – und davon gibt es eine große Bandbreite, die Helene Grünn, die von 1957 bis 1982 als Volkskundlerin das Heimatwerk leitete, gemeinsam mit Franz Lipp dokumentiert hat.

Heute sind Dirndl und Trachtenanzüge in allen Altersschichten gefragt. Für diesen Trachtenboom im Waldviertel ist auch die bekannte Trachtenlady Elfi Maisetschläger aus Weitra, die vor 30 Jahren mit ihren Trachtengeschäften gestartet ist, mitverantwortlich. Aus nah und fern kommen nach wie vor die Kunden, darunter auch viele Vereine, um sich mit Dirndl, Lederhosen oder Anzügen auszustatten. Immer wieder kreiert Maisetschläger eigene Trachtenlinien, wie den Niederösterreich-Anzug oder Dirndl für Regionen, Anlässe oder Berufsgruppen.

