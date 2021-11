Jürgen Maier als „Fixstern" der Bezirks-ÖVP

Im Vereinshaus Horn waren 125 Delegierten aus allen Gemeinde und den sechs ÖVP-Teilorganisationen anwesend, um den neuen Bezirksvorstand zu wählten. Eindrucksvoll war die Inszenierung. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die im Wechselspiel den Parteitag in Waidhofen und Horn besuchten, waren mit dabei.

Neues Team steht Maier zur Seite

Bei der Wahl erreichte Maier dann mit 100 Prozent das gleiche Wahlergebnis wir vor sechs Jahren – und damit einen klaren Vertrauensbeweis für seine Arbeit für die Bezirkspartei, die er schon seit 16 Jahren lenkt. Neben „Fixpunkt Maier“ bildet nun aber ein völlig neues verjüngtes Team den Bezirksparteivorstand: Als Stellvertreter stehen die Eggenburger Stadträtin Margarete Jarmer und Hannes Zeitelberger, Geschäftsführender Gemeinderat in St. Bernhard-Frauenhofen, Maier zur Seite. Der Langauer Bürgermeister Franz Linsbauer ist Finanzreferent, die Garser Vize Paula Uitz und ihr Röhrenbacher Amtskollege Herbert Galleé sind Kassaprüfer.

Als erste Gratulantin stellte sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim Team ein: „Ihr seid ein Uhrwerk, wo jedes Zahnrad ineinandergreift“, sagte sie. Der Bezirk Horn habe nicht nur das beste Team und liefere „einzigartige Erfolge“ für die ÖVP, er habe mit Herberg Gschweidl und Maria van Dyck auch die beste Geschäftsstelle des Landes. So sei Horn zu einem „Vorzeigebezirk“ geworden: „Ihr fordertet euch aber überfordert euch nicht“, stellte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fest. Und an das neue Team im Bezirksparteivorstand gerichtet: „Danke an den schwärzesten Bezirk im Land. Danke, dass ihr in diesem Bezirk so hohe Verantwortung übernehmt und für die Menschen da seid.“

Gesprächsstoff war auch die Entwicklung auf Bundesebene, wo Ebner auf Distanz zu „Türkis“ ging. „Die ÖVP in Niederösterreich sei „blau/gelb und bleibt auch blau/gelb“, betonte er. Die ÖVP sei eine Partei, die in die Zukunft blicke , Herausforderungen dieser annehme und für die Menschen das Beste erreichen wolle.