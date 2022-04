Franz Linsbauer übernimmt Maier-Mandat im Landtag

Werbung

Fixiert wurden diese Neubesetzungen bei einer eilig einberufenen Bezirksparteisitzung. Beide Entscheidungen durch den Bezirksvorstand inklusive aller 20 Bürgermeister fielen übrigens in geheimer Wahl einstimmig aus. Dann wurde diese Entscheidung noch seitens der Landes-ÖVP bestätigt.

Der Langauer Bürgermeister Franz Linsbauer wird neuer Abgeordneter zum NÖ Landtag. Foto: Archiv/NÖN

Linsbauer ist seit Jänner 2008 Bürgermeister in Langau. Außerdem ist er Obmann der Region Waldviertler Wohlviertel und Amtsleiter seiner Gemeinde und füllt einige weitere Ämter aus. Der neue Landtagsabgeordnete definierte seine Ziele ganz klar: „Ich werde meinen eigenen Weg gehen. Aber immer in Einigkeit mit euch, für alle 20Gemeinden im Bezirk und den Menschen, die da leben." Der Bezirk Horn brauche eine Stimme in St. Pölten, er gehe mit großer Demut in diese Arbeit heran.

Franz Linsbauer gilt in den Reihen der Bürgermeister als starke Persönlichkeit, fachlich kompetent, bodenständig und stark in der Region verwurzelt. Er ist seit 2005 im Gemeinderat, wurde gleich Vizebürgermeister und ist seit 2008 Bürgermeister. Dieses Amt wird er auch weiterhin ausüben.

Schleritzko übernimmt Bezirkspartei

Landesrat Ludwig Schleritzko übernimmt die Führung der Horner Bezirks-ÖVP. Foto: Archiv/NÖN

Schleritzko, der seit März 2017 der NÖ Landesregierung angehört, übernimmt die Führung der Bezirkspartei. Es brauche jetzt Stabilität und einen klaren Kurs, um die gute und wichtige Arbeit für die Menschen im Bezirk Horn fortsetzen zu können. „Wenn die Turmspitze fällt, ist es umso wichtiger, dass das Fundament hält. Dieses Ergebnis ist der beste Beweis für die Geschlossenheit und den Zusammenhalt in unseren Reihen", sagt Schleritzko.

Ein ausführliches Gespräch mit Neo-Abgeordneten Franz Linsbauer lesen Sie in der nächsten Printausgabe der Horner NÖN.

