Bürgermeisterwahl in Drosendorf: Sechs stimmten nicht für Feldmann

Der Start in seine Zeit als Bürgermeister der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf erfolgte für Robert Feldmann noch etwas holprig: Sechs der 19 Gemeinderäte schrieben am 26. September in der geheimen Wahl nicht seinen Namen auf den Stimmzettel. Nachdem die Opposition nur fünf Sitze im Gemeinderat hat, muss zumindest auch ein ÖVP-Abgeordneter seine Zustimmung verweigert haben. Feldmann nahm sein Amt dennoch „mit großer Freude“ an und stellte dem Gemeinderat und den Gästen der Sitzung sein ambitioniertes Programm für den Rest der laufenden Gemeinderatsperiode vor.

Er wolle als Bürgermeister Verantwortung übernehmen. Gegenwind – egal ob über Medien, Soziale Medien oder durch Einzelpersonen – gehöre in der Politik dazu. Als Bürgermeister wolle er sich aber „als Erster vor mein Team stellen, um diesen Gegenwind abzufangen“, sagte Feldmann. Er wisse, dass das Bürgermeisteramt eine „undankbare Aufgabe“ sein könne, über die sich nicht viele drüber trauen würden. Aber: „Hier zahlt sich das aus. Hier können wir etwas umsetzen.“

Gibt nichts geschenkt

Auch wenn es vier Fraktionen im Gemeinderat gebe, seien die meisten Beschlüsse in den vergangenen Monaten einstimmig erfolgt. Dennoch sei in der Bevölkerung oft ein falscher Eindruck entstanden. Durch eine verbesserte Kommunikation wolle er dem künftig entgegenwirken.

„Wir müssen das Positive in den Vordergrund stellen – und miteinander reden, nicht über einander“, forderte er. Diskussionen seien intern und nicht über die Medien zu führen. Dafür brauche es aber Vertrauen. „Meine Türen stehen immer offen, es gibt keine Denkverbote“, sprach er die Einladung an alle Mandatare aus, mit Ideen zu ihm zu kommen. Dann müsse man gemeinsam entscheiden, was – vor allem auch finanziell – umsetzbar sei und was nicht.

Als weitere wichtige Punkte seines Programmes nannte er unter anderen die Stärkung und Förderung des Vereinswesens, um „die Leute aus allen Orten zusammen zu bringen“, das „Aufpolieren“ des Tourismus, Wirtschaftsförderung durch Unterstützung von Neuansiedlungen und Gründern, den flächendeckenden Glasfaserausbau oder die Themen Kanal, Bäder oder Energie mit Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsmodellen oder Energiegemeinschaften.

Spiegl: Amtszeit schön, aber anstrengend & untergriffig

Angelobt wurden auch zwei neue Mandatare: der 53-jährige Angestellte Markus Gruber aus Zissersdorf und der 52-jährige Landwirt Arnold Bauer aus Oberthürnau.

Emotional wurde es bei der Rede des zurückgetretenen Vorgängers Josef Spiegl. Er meinte, er hätte seinem Nachfolger das vergönnt, was ihm verwehrt geblieben sei: Eine einstimmige Wahl. Rückblickend sei seine Amtszeit eine schöne, aber anstrengende und untergriffige gewesen. Auch wenn nicht 100 Prozent der Vorstellungen gelungen seien, „wenn es 99 Prozent sind, passt das auch“, so Spiegl, der auch von seiner Vize Hilde Juricka herzlich verabschiedet wurde.

Als einziger Oppositionsmandatar meldete sich dann FP-Mann Sigi Maier zu Wort. Er hoffe, dass die Wahl Feldmanns ein Neubeginn sei, der Positives bringe.

