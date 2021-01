Der Frau wurde unter diversen Vorwänden- so wurde etwa "die große Liebe" versprochen und die Gauner gaben sich als hohe Militärbeamte aus - insgesamt 130.000 Euro herausgelockt. Sie überwies laut Polizei die Beträge in mehreren Tranchen auf diversen Banken in Europa..

Im Gegenzug sollte ein Erbe in Millionenhöhe an das Opfer überwiesen werden. Die Anbahnung erfolgte via Facebook.

Erhebungen werden durchgeführt; meist bleiben die Täter durch gefälschte Identitäten oder anonymen Zugangsdaten aber unerkannt, berichtet die Polizei.