14. bis 16. Juli 2023 Wohin im Bezirk Horn am Wochenende?

Weitere Vorstellungen der Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“ finden am Freitag, 14. Juli um 19 Uhr, Samstag, 15. Juli um 19 Uhr und Sonntag, 16. Juli um 18 Uhr im Theaterzelt auf der Rosenburg statt. Foto: Foto: Jenni Koller

H öhepunkt des Event-Wochenendes im Bezirk Horn ist die Premiere von „Aida“ am Samstag auf der Burg Gars. Daneben gibt es weitere Events wie den Heurigen der Feuerwehr-Heuriger in Altenburg, den Heurigen der Horner Handballer oder das Traktortreffen in Walkenstein.

Freitag, 14. Juli Altenburg. Stadl-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 17 Uhr, im Schafhofstadl des Stiftes. Horn. Bauernmarkt, von 13 bis 17 Uhr, am Kirchenplatz. Horn. 45 Jahre Caritas Werkstatt: Grillfest, von 11.30 bis 17 Uhr. Horn. Handballheuriger, ab 17 Uhr, Festgelände, beim Winzerhaus. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 19 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Weitersfeld. Dämmerschoppen & Open Air des USV, ab 18.30 Uhr, am Sportplatz. Samstag, 15. Juli Altenburg. Stadl-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 16 Uhr, im Schafhofstadl des Stiftes. Gars. Festival der Markante und Kunst in der Natur: Markante Raketenschleudermaschine zum Mond, ab 17 Uhr, am Wachtberg. Gars. Premiere der Oper „Aida“, um 20 Uhr, auf der Burg. Hessendorf. Sonnenaufgangswanderung der Community Nurse, Start um 6 Uhr in Hessendorf/Kapelle; Infos: 0664/9287902, Christine Breinößl. Horn. ÖAV-Wanderung „Rosenburg-Sigmundsherberg am Wald-Weinviertel-Weg 663“, Treffpunkt: 10 Uhr, Bahnhof Horn. Anmeldung bis 13. Juli: 0664/8239407. Horn. Mitmachkonzert für Kinder, Best of Bernhard Fibich, 14 Uhr, im Museum Horn. Horn. Handballheuriger, ab 16 Uhr, ab 18 Uhr Ripperl, Festgelände, Winzerhaus. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 19 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Sonntag, 16. Juli Altenburg. Stadl-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, von 10 bis 15 Uhr, im Schafhofstadl des Stiftes. Stift Altenburg. Orgelmesse um 10 Uhr und Gesang & Gitarrenklänge um 11.15 Uhr in der Stiftskirche & Theatersaal im Rahmen der Altenburger Musikwoche. Eggenburg. Themenstadtführung „Rund um die Stadt und rauf auf die Mauer“, Treffpunkt: 10.30 Uhr. Anmeldung: 02984/3400. Horn. Handballheuriger, von 10 bis 16 Uhr, ab 11.30 Uhr Spanferkel, Festgelände. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 18 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Walkenstein. 10 Jahre Traktorfreunde USV Kainreith-Walkenstein: Jubliläumsfest mit Traktortreffen ab 9 Uhr, 10.30 Uhr Rundfahrt, 13.15 Uhr Mini Traktorpulling, 14 Uhr Siegerehrung, danach gemütlicher Festausklang. Weitersfeld. Sportfest mit Frühschoppen des USV, ab 10 Uhr, am Sportplatz.