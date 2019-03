Der größte Science-Fiction-Epos weltweit ist die deutsche Romanserie „Perry Rhodan“. 14 Jahre lang sorgte der Sigmundsherberger Jurist Michael Wittmann (60) für die Illustration von 300 Romanheften. Jetzt gibt es Werke von ihm im Karikaturmuseum Krems zu sehen.

Mit Glück 1999 zu „Perry Rhodan“ gekommen

Seit seiner Jugend zeichnet der Sigmundsherberger, vor allem die Comics haben es ihm angetan. Mit Glück sei er 1999 zu „Perry Rhodan“ gekommen. „Ich habe einfach zu einem sehr günstigen Moment bei der Redaktion angefragt. Damals ist der Illustrator krankheitshalber ausgefallen und ich wurde engagiert“, blickt Wittmann zurück. Die Figur des amerikanischen Astronauten Perry Rhodan, über den es seit 1961 wöchentlich Hefte mit jeweils 64 Seiten gibt, kannte damals Wittmann nicht wirklich.

„Ich musste mich erst einlesen und erst beim dritten Versuch habe ich es verstanden“, so Wittmann, der damals fantastische Geschichten zeichnen und durch die vorgegebenen Abgabetermine auch gefordert werden wollte. Daraus sind 13 Jahre geworden, in denen er an dem umfangmäßig größten literarischen Werk weltweit mit durchgehender Geschichte mitgewirkt hat.

Wittmann hält seit 1990ern Kurse ab

Zwei seiner Perry-Rhodan-Werke sind bei der erst kürzlich eröffneten Ausstellung „Wettlauf zum Mond! Die fantastische Welt der Science-Fiction“ im Karikaturmuseum Krems, die noch bis Oktober läuft, zu sehen. In dieser Ausstellung, die anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der ersten Mondlandung stattfindet, werden außerdem zwei Wittmann-Comics gezeigt, die er für die brandneue Ausgabe (Nummer 17) der „Austrian Superheroes“ gezeichnet hat. „Die handeln natürlich auch vom Mond“, so Wittmann.

Seine Liebe zum Zeichnen, speziell zum Comic-Zeichnen, gibt der Jurist auch gerne anderen weiter. Seit den 1990er-Jahren hält er einmal jährlich in seinem Heim in Sigmundsherberg Kurse dazu ab. „Das kann jeder, denn das Talent wird beim Comic-Zeichnen überbewertet. Wichtiger ist, dass man weiß, welche Geschichte man erzählen will und das muss effektiv und knapp sein. Das kriegt jeder hin“, erklärt Wittmann.