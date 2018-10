Die geschichtsträchtige Affinität zwischen Österreich und Bayern – wie Moderatorin Elisabeth Stangl eingangs herausstrich – findet seit 15 Jahren in der Gemeindepartnerschaft zwischen der Stadtgemeinde Eggenburg und der bayrischen Gemeinde Deining ihre Fortsetzung.

Vor wenigen Wochen feierten die beiden Gemeinden ihr Jubiläum schon in Bayern, am vergangenen Wochenende statteten die Deininger ihren Waldviertler Freunden einen Gegenbesuch ab. Neben zahlreichen weiteren Programmpunkten war dabei der Festakt im Lindenhofsaal der große Höhepunkt. In einem vom Fotoclub Eggenburg zusammengestellten Rückblick ließ man die gemeinsame Vergangenheit mit zahlreichen Aktivitäten, an denen die Vereine und Organisationen der beiden Gemeinden beteiligt waren, Revue passieren. So gab es etwa gemeinsame Faschingsfeiern, Cart-Rennen, den Besuch diverser Feste wie dem Mittelalterfest in Eggenburg, Chor- oder Blasmusikbegegnungen oder Sport-Events. Dabei wurde bildlich ersichtlich, was der Deininger Bürgermeister Alois Scherer dann verbal festhielt: „In einer Partnerschaft kommen sich zwei näher. Das muss sich entwickeln. Bei einer Weinprobe in Stoitzendorf habe ich mich dann so richtig in Eggenburg verliebt. Beim Gegenbesuch ist es den Eggenburgern dann bei Deininger Bier ähnlich ergangen.“

Nahmen den Eintrag ins Ehrenbuch der Stadtgemeinde Eggenburg vor: Die Bürgermeister Georg Gilli und Alois Scherer (vorne, von links) sowie Helmut Meier, Vizebürgermeisterin Susanne Satory und Stefan Jungwirth. | NOEN

Der Eggenburger Bürgermeister Georg Gilli meinte, dass es neben den Kontakten zwischen den Vereinen (etwa Blasmusik, Feuerwehr, Sportvereinen) im Lauf der vergangenen 15 Jahre auch zur Entwicklung vieler persönlicher Freundschaften gekommen sei. Und diese Freundschaften wurden im Anschluss an den Festakt, der mit gemeinsamen Klängen der beiden Blasmusikkapellen endete, auch in gemütlicher Atmosphäre gepflegt. Dabei hatte Scherer auch noch großes Lob für die Eggenburger übrig: „Eggenburg ist eine tolle Stadt, hier wohnt ein toller Menschenschlag. Wenn es unsere Partnerschaft noch nicht gebe, dann müsste man sie erfinden.“

Ehrungen für viele Besuche

Davor wurden aber noch Eggenburger für ihre oftmaligen Deining-Besuche geehrt. Ex-Bürgermeister Willi Jordan, der sehr viel zum „Verlieben“ der beiden Gemeinden beigetragen hat und auch schon mit dem Rad Deining besucht hat, und seine Gattin Elfriede wurden für 25 Besuche in Bayern geehrt. Schon 35 Mal bei ihren deutschen Freunden waren Waltraud und Gerhard Jungwirth zu Gast. Mit 90 Besuchen sind Gertrude und Josef Pass aber einsame Deining-Spitzenreiter. Die Stoitzendorfer Winzer gelten als „Weinlieferanten“ Deinings und sorgen so dafür, dass auch in Bayern heimischer Wein getrunken wird. Mit bayrischem Bier wurden sie dafür beim Festakt belohnt.