Famoses Festkonzert

„Heute ist ein Fest der Freude“, sagte Bürgermeister Martin Falk, „es ist schön, dass es diesen Verein über diese lange Zeit hinweg gibt. Er ist ein wichtiger Kulturfaktor.“ Landesrat Ludwig Schleritzko, den Obmann Franz Weigl ebenso herzlich willkommen hieß wie Pfarrer Robert Bednarski, Horns Stadt-Chef Gerhard Lentschig oder den „Hausherrn“, Mittelschuldirektor Christian Langer, erinnerte sich an seine Zeit als Altenburger Sängerknabe, in der er gelegentlich dem GMV aushelfen durfte. „Musik bereichert unser Leben, schafft Gemeinschaftssinn und hat eine wichtige soziale Aufgabe. Ich habe beim Singen gelernt, was auch für die Politik gilt, dass man einander zuhören muss.“

Unter der souveränen Leitung von Ulrike Jordan glänzte der gut 40-köpfige Chor - mit deutlichem Frauenüberhang - beim Konzert unter dem Motto „Musik, die schönste Sprache der Welt“ mit einem breitgefächerten Spektrum vom Bach-Choral über Volkslieder und Spirituals bis hin zu Schlager-Hits. Auch der neue Wahlspruch „Freude, Ruhe, Trost und Frieden...“, komponiert von Leopold Brauneis, wurde wie das übrige Programm ausdrucksstark, präzise, tonsicher, wortdeutlich und in sich harmonisch präsentiert. Wenige kleine Unregelmäßigkeiten waren kaum zu hören und sind vernachlässigbar. Am Klavier begleitete Eva Pfaller, Andrea Michalec moderierte mit viel Sachkenntnis und Humor. Beifallsstürme für alle Beteiligten von den gut 300 Zuhörern in der (über)vollen Halle.

Die Verleihung von Ehrenmedaillen in Gold, Silber und Bronze für langjährige Mitglieder und der Chorleiternadel in Gold für Ulrike Jordan durch Gerhard Eidher, den Landesobmann des Chorverbandes für Wien und NÖ, sowie Auszeichnungen des Vereins - Ehrenmitgliedschaft für Lieselotte Groiß, Franz von Suppé-Plakette für Franz Weigl - gaben dem Fest eine besondere Note.