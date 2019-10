Drosendorfer Damen kamen mit Garten-Matura retour .

Vizebürgermeisterin Hilde Juricka organisierte den mehrtägigen 16. Damenausflug ein und wie immer waren zahlreiche Damen ihrem Aufruf gefolgt. Die Fahrt führt zunächst nach Allhaming in die Pralinen-Welt. Man absolvierte auf die Schnelle eine Garten-Matura, beteiligte sich an der Traktorfahrt und dinierte im Pflanzenpark Agrarium in Steinerkirchen an der Traun.