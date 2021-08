„Ich war frustriert und ziemlich betrunken“, erklärte ein 17-jähriger aus dem Bezirk Horn vor Gericht, warum er in Thunau am Kamp ein Kellerabteil aufgebrochen, und eine Dose Lackspray gestohlen hat.

Danach habe er damit auf die Fassade des Bahnhofsgebäudes die Schriftzüge „Hallo Putzi“ und „Hallo Seba“ gesprüht, gestand er ein. Aber so genau könne er sich an das Geschehen am 20. Dezember des vergangenen Jahres alkoholbedingt nicht mehr erinnern, sagte er und beteuerte, er habe doch nicht gewusst, dass das Bahnhofsgebäude der Kamptalbahn unter Denkmalschutz steht: „Das war mir nicht klar. Es tut mir leid“, sagte der Teenager.

Für den Schaden, an die 4.000 Euro, müsse er geradestehen, klärte ihn die Richterin auf, dann wollte Sie wissen: „Wie soll es mit Ihnen weitergehen? Sind Sie dazu bereit, Ihre unterbrochene Therapie wieder fort zu setzten?“ Ja, er wolle seine Sucht in den Griff bekommen, meinte er.

Der vorbestrafte Waldviertler wurde wegen Einbruchs und Sachbeschädigung zu sechs Monaten bedingt verurteilt. Weiters muss er sich einer stationären Therapie unterziehen: „Das ist Ihre allerletzte Chance“, mahnte die Richterin.