Gemäß dem Motto ihres Balles „Matura Mia! Abba was jetzt?“ luden die Maturanten der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Horn zu einer rasanten Ballnacht in das Vereinshaus.

Begrüßt wurden die Besucher durch Direktor Peter Hofbauer und Johann Waschl, dem Obmann des Elternvereins, der zum letzten Mal den Ball eröffnet: „Nächstes Mal hat mein Nachfolger Karl Silberbauer die Ehre.“ Das Ballkomitee und die Schülerinnen – mit dem einzigen jungen Mann und daher „Hahn im Korb“ Lukas Pfeiffer – stellten am 18. Maturaball unter Beweis, dass sie mit der Durchführung dieser Großveranstaltung einiges von dem anwenden konnten, was sie im Laufe der fünf Jahre an der Schule gelernt hatten. „Sie können gut organisieren, haben dabei auch die Finanzen im Griff, sind teamfähig und belastbar“, sagte Hofbauer in seiner Eröffnungsansprache und bedankte sich bei seinen Kolleginnen Birgit Sporrer und Claudia Stummer für ihr Engagement mit dem Eintanz-Team. „Sie haben dabei enorme Nervenstärke bewiesen!“

Unter den Gästen, die sich bestens unterhielten, waren unter anderem Bürgermeister Jürgen Maier, die Stadträte Gerhard Lentschig und Marco Stepan, Umweltgemeinderat Wolfgang Welser, der früherer Kasernenkommandant Walter Schuster, Alexander Harringer von der Hypo Bank und zahlreiche Vertreter der Schulen des Bezirks und der heimischen Wirtschaft.

Ein Höhepunkt war die Mitternachtseinlage. Die äußerst gelungene Umsetzung der von den Choreographinnen Birgit Sporrer und Claudia Stummer erdachten Szenen für die Mitternachtseinlage durch die Schüler sowie die musikalische Umrahmung des Balls durch die Band „Take 4“ mit Andy Schörg, Daniela Eibensteiner, Christian Fichtinger und Christian Biegelmayer sorgte allseits für gute Stimmung bei den Besuchern bis in die frühen Morgenstunden. Im Rahmen einer Tombola wechselte schöne Sachpreise den Besitzer. Ein Ball-Taxi sorgte für eine sichere Heimfahrt.