In Reimform kündigen Pizzera & Jaus ihre Konzerte auf der Burg Gars am Donnerstag, 19., und Freitag, 20. August, jeweils um 19.30 Uhr, an:

Nach Donauinsel, Stadthalle und Burgtheater wäre die Zufriedenheit ein guter Berater! Doch strebt man immer noch nach mehr und denkt in größeren Bahnen, kann man den Ehrgeiz von Otto und Paul erahnen: denn des Lebens Essenz liegt entgegen der Trends, nicht zwischen Benz und Residenz und deren Impertinenz und deshalb kommt für die Fans und für die, die es noch nicht sind, im Jahr 2021 das Christkind. Ihr neustes Werk, das sie schufen, um zu betören, nannten Pizzera & Jaus: „wer nicht fühlen will, muss hören“. Dabei zu hören sind natürlich ihre großen Hits wie „Tuansackl“, „Eine ins Leben“, „Liebe zum Mitnehmen“, „Kaleidoskop“, „Wer, wenn net du“ oder „Frmdghn“. Für beide Konzerte gibt es nur mehr Restkarten!

Comedy mit Gernot Kulis. Die erste Show, bei der man das Handy nicht abschalten muss (Der Spruch „Rufen Sie nicht an, er ruft Sie an!“ aus dem Ö3-Wecker darf als bekannt vorausgesetzt werden), steigt dann am Samstag, 21. August, ebenfalls um 19.30 Uhr: „Gernot Kulis – Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“.

Der Stand Up Comedian erzählt über die besten Anrufe, Insider-Storys, prominente Komplizen, Pannen und noch nie Gehörtes. Highlights mit hoher Pointendichte sind garantiert.

Seine Anrufe spiegeln satirisch unsere Gesellschaft wider. Gekonnt balanciert er bei seinen „Calls“ zwischen Menschenkenntnis, Spontanität, Aktualität und überzeichneten Figuren. Von EU-Verordnungen, über Volksbefragungen bis hin zur Resozialisierung von Hooligans.

Karten unter 02985/33000 bzw. www.operburggars.at