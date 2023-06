2. bis 4. Juni 2023 Wohin am Wochenende im Bezirk Horn?

Unter der Leitung von Harald Schuh spielen die Waldviertler Symphoniker am 2. Juni im Museum Horn Musik von Komponisten aus der Region. Am 3. Juni wird das Konzert in Hardegg wiederholt. Foto: privat

V olles Programm im Veranstaltungskalender fürs erste Juni-Wochenende im Bezirk Horn: Vom Konzert der Waldviertler Symphoniker am Freitag Abend über die 20-Jahr-Feier des K-Haus am Samstag in Eggenburg bis zum Tag der offenen Tür der Jugendmusikkapelle Pernegg am Sonntag ist ordentlich etwas los.

Freitag, 2. Juni Drosendorf. Vortrag „Lebensraum Boden und seine Bewohner“ von Univ. Prof. Dr. Wolfgang Waitzbauer, um 19 Uhr, im Bürgerspital. Gars. Konzert „Jugend in der Burg“, um 20 Uhr, im Festsaal der Burg. Info/Karten: 02985/33000. Horn. Bauernmarkt, von 13 bis 18 Uhr, in der Pfarrgasse. Horn. Blutspendeaktion, von 12 bis 17.30 Uhr, in der Bezirkshauptmannschaft. Horn. Wald/4 Festival: Konzert mit den Waldviertler Symphonikern „Horner Symphonie“, um 19.30 Uhr, im Museum Horn. Karten: 02982/2426, direktion@mozartmusikschule.at. Stoitzendorf. Kellgergassenführung „Hohlwege – ein Platz für Dörfer ohne Rauchfänge“, um 17 Uhr, in der Kellergasse, Anmeldung unter Tel: 02984/3400. Samstag, 3. Juni Eggenburg. 20 Jahr-Feier Jugendhaus K-Haus, von 16 bis 21 Uhr, im Jugendhaus. Eggenburg. Mineralienschaudepot, von 10 bis 16 Uhr, im Krahuletz-Museum. Drosendorf. Konzert „Das Wienerlied im Waldviertel“ mit Roland Neuwirth und Christoph Reiss sowie dem Gesangsverein Drosendorf, um 18 Uhr, im Strandbad. Platzreservierung: 0664/801095884. Gars. Konzert der Schönberger Jungmusikanten, von 10 bis 12 Uhr, am Viktualienmarkt. Gars. Pfarrfest, ab 17 Uhr, im Pfarrhof. Ab 19 Uhr Ziehharmonikamusik und Cocktails der Jungschar, Tombola, Weinstand. Harmannsdorf. Vernissage „Entdecke das Tier in dir“, von 13 bis 18 Uhr, Galerie Weyrich & Weyrich. Horn. 1. Waldviertel Vitaltag, von 9 bis 17 Uhr, im Vereinshaus. Langau. Direktvertriebs- und Beratungsmesse, von 9 bis 17 Uhr, in der Freizeithalle. Pernegg. Motorsägen-Schnitzkurs mit Adolf Tetik, von 8 bis 17 Uhr, im Vereinshaus. Anmeldung: 0664/75039822 (BhW). Pernegg. Konzert mit dem Kammerchor Coro.Con.Brio „Hear my prayer, o Lord“, um 19 Uhr, in der Klosterkirche. Sonntag, 4. Juni Drosendorf. Bezirksjägertag, ab 9 Uhr, im Pfarrstadl. Eggenburg. Eröffnung des Mineralienschaudepots mit Festvortrag von Gerald Knobloch „Waldviertel – Kristallviertel“, um 15 Uhr, im ehem. MÖFA, Kremserberg. Gars. Pfarrfest mit Mittagstisch, ab 10 Uhr, im Pfarrhof. Grub. Dorffest, mit Segnung des Glockenstuhls, Frühschoppen und Mittagstisch, ab 9.30 Uhr. Harmannsdorf. Ausstellung „Die kreativen Powerfrauen“, von 13 bis 18 Uhr, Galerie Weyrich & Weyrich. Horn. Orgelsolomesse in C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart gestaltet vom Kirchenchor Oberndorf, um 10 Uhr, in der Pfarrkirche. Horn. ÖAV-Wanderung im Weitental, Treffpunkt: 8 Uhr, Festgelände Horn, Anmeldung bis 2. Juni: 0688/8214765. Irnfritz. Blutspendeaktion, von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr. Pernegg. Tag der offenen Tür der Jugendmusikkapelle: Von 14.30 bis 15.30 Uhr Instrumentenvorstellung, von 15.30 bis 16.30 Uhr Jugendblasorchester und Blockflötenklasse, von 17 bis 18 Uhr Dämmerschoppen mit der Jugendmusikkapelle, im Musikerheim.