NÖN: Die Firma „Leyrer+Graf“ galt als Hauptsponsor bzw. einer der Hauptsponsoren des SV Horn. Wie ist hier der aktuelle Stand?

Stefan Graf: Wir werden uns als Hauptsponsor zurückziehen und als „normaler“ Sponsor den SV Horn weiterhin unterstützen.

In welchem Ausmaß bleiben Sie dem SV Horn als Sponsor erhalten?

Graf: Wir bitten um Verständnis, dass wir zum Ausmaß keine Angaben machen möchten. Doch es ist deutlich weniger wie bisher.

Was waren für Sie die Hauptgründe, dass Sie hier eine Veränderung herbeiführen? Horn erlebt nun bereits seit einigen Jahren ziemlich turbulente Zeiten. Wie sehr haben Sie das wahrgenommen? Beziehunsgweise: Haben Sie sich in diese Vorgänge eingemischt?

Graf: Der alte Sponsorvertrag ist ausgelaufen und wir haben auch unsere veränderte Strategie im Bereich Sponsoring in die neuen Verträge einfließen lassen. Natürlich sind uns die turbulenten Zeiten des SV Horn nicht verborgen geblieben und diese haben auch ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in den letzten eineinhalb Jahren haben die unruhigen Zeiten massiv zugenommen und wir haben dies sehr kritisch beobachtet. Für einen Sponsor sind natürlich die öffentliche Wahrnehmung eines Vereins und ein gutes Image entscheidend – wie überall das Um und Auf. Wenn auch die spielerischen Erfolge ausbleiben und der Liga-Erhalt zum dritten Mal in Folge nur am grünen Tisch erreicht werden konnte, dann braucht es einen deutlichen Kurswechsel. Ich habe keine operative Funktion beim SV Horn, daher kann und möchte ich mich auch nicht in interne Angelegenheiten einmischen. Ich habe allerdings im Rahmen meiner Funktion als Präsidiumsmitglied meine durchaus auch kritischen Gedanken laufend geäußert.

Kolportiert wurde, dass Sie pro Saison 350.000 Euro zur Verfügung gestellt haben. Ist das eine richtige Summe?

Graf: Wie so oft bei Gerüchten wird viel aufgebauscht, die Summe ist nicht korrekt. Wir bitten jedoch auch hier um Verständnis, dass wir zum Ausmaß unseres Sponsorbeitrages hier keine Angaben machen möchten.

Ab wann wird die veränderte Sponsoring-Situation schlagend? Ich nehme an, dass der SV Horn mit Ihrer finanziellen Unterstützung beim Bundesliga-Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison kalkuliert hat?

Graf: Nachdem unser Vertrag mit Ende der letzten Saison ausgelaufen ist, haben bereits im Vorfeld Gespräche stattgefunden. Wie der SV Horn genau kalkuliert, wissen wir nicht. Doch so ist nun die aktuelle Situation und wie für jede andere Unternehmung auch müssen gegebenenfalls Anpassungen erfolgen, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.

Wann haben Sie die Horn-Verantwortlichen über die neue Situation informiert?

Graf: Wie erwähnt sind wir schon einige Zeit in Gesprächen mit dem SV Horn, doch wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen der Vertraulichkeit hier keine genaue Information geben können.

Schon beim Einstieg der Japaner rund um Keisuke Honda vor einigen Jahren hatte man den Eindruck, dass sich Horn von seinen Waldviertler Wurzeln entfernt. War das damals bereits ein Punkt, den Sie kritisch verfolgt haben?

Graf: Aus meiner Sicht wollte sich der SV Horn durch den Einstieg der Japaner nicht von seinen Waldviertler Wurzeln entfernen. Der Verein versuchte, vielmehr auf Basis des Waldviertler Fundaments in größere Dimensionen zu wachsen. Das war sicher der Moment, bei dem sich bei uns mehrere Fragen gebildet haben. Allerdings sind der Mut und die Bereitschaft neue Wege zu gehen, absolut zu respektieren. Dass so eine Entscheidung auch schiefgehen kann, muss man einkalkulieren. Das ist in einer unternehmerischen Welt natürlich möglich und ein Scheitern sollte im Sinne einer gesunden Kultur nicht verurteilt werden.

Sie gelten als Förderer von Vereinen und von Sportlern …

Graf: Ja – Wir fördern sehr umfangreich verschiedene Sportvereine, aber nicht nur im Waldviertel, sondern auch an unseren anderen Standorten. Und nachdem wir 17 Standorte haben, kommt hier einiges zusammen, doch wir sehen uns auch in der gesellschaftlichen Verantwortung hier einen Beitrag für die jeweilige Region zu leisten.

Werden Sie bei einem anderen Waldviertler Fußball-Klub als Sponsor einsteigen?

Graf: Nein, der Einstieg bei einem anderen Fußballklub als Hauptsponsor ist nicht geplant.

Sie sind ja auch im Präsidium des SV Horn. Bleiben Sie in dieser Funktion?

Graf: Ja, bis auf Weiteres bleibe ich gerne im Präsidium des SV Horn.