„Den Jahren mehr Leben geben“ lautet das Motto der Senioren Pernegg

Der Seniorenbund NÖ Ortsgruppe Pernegg wurde 2002 unter Franz Huber sen. gegründet. Die derzeitige Obfrau Margarita Schoyswohl übernahm das Amt 2012. Sie kann mittlerweile auf 66 Mitglieder blicken und bedankte sich bei den ehrenamtlichen Ortsbetreuerinnen Lore Poss, Elfriede Rudolf, Edith Heinzl, Maria Neuhold, Berta Vogler, Erika Gutmann und Erika Knapp für ihre Leistungen.

Neben den Weihnachtsfeiern und Jahreshauptversammlungen mit zahlreichen Teilnehmern unternahmen die Senioren auch viele Wanderungen und Tagesausflüge oder nahmen an Schulungen teil. Die Obfrau schloss ihren Rückblick mit den Worten: „Es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben zu geben!“

Ideenreichtum und Kreativität

Anlässlich der Ehrung von langjährigen Mitgliedern und von Langzeitbürgermeister Franz Huber berichtete Ehrenbezirksobmann Leo Nowak – damals mit Teilbezirksobmann Karl Jenschik „Geburtshelfer“ der Gruppe – über die positive Entwicklung der Gemeinschaft, an deren Spitze, zusammen mit Ehrenobmann Erwin Bauer, zunächst Männer standen. Seit 2012 haben durch die spontane Übernahme durch Margarita Schoyswohl als erste Obfrau mit ihrem Team nunmehr die Frauen mit ihrer Kreativität und ihrem Ideenreichtum neue Initiativen gesetzt.

Landesobmann Herbert Nowohradsky wies auf den Einspruch von NÖs Senioren gegen den Vorschlag einer „verpflichtenden behördlichen Fahrtüchtigkeitsüberprüfung älterer Fahrzeuglenker“ hin, was im Vergleich der Unfallzahlen mit Jüngeren einer Diskriminierung der Senioren gleichkäme. Bürgermeister Andreas Nendwich präsentierte in einer Videoshow Bilder aus dem Vereinsleben, welche auch in einer Festschrift zu finden sind.

Musikalisch umrahmte die Gruppe „W4/Herzklang“ den Festakt, dessen Schlusspunkt das gemeinsam gesungene „Waldviertel-Lied“ war.