Young Spirit: 20 Jahre und kein bisschen leise

Alles hatte damals mit einer kleinen Idee und einem „Ja, können wir uns vorstellen. Wir brauchen einen Namen. Wir müssen fleißig die Werbetrommel rühren…“ angefangen. Andrea Buhr nahm damals den Dirigentenstab in die Hand und baute mit ihrem Wissen, Können und Engagement das Fundament des Jugendblasorchesters auf. Nach zehn Jahren übergab sie die Leitung an Stefan Pfaunz, der mit vollem Einsatz und seiner Liebe zur Musik die Kinder für Young Spirit begeisterte.

Seit 2019 hatte Pfaunz Magdalena Ziegler als Stellvertreterin an seiner Seite. 2022 übernahm die Vollblutmusikerin die Leitung der 46 Musiker zwischen zehn und 25 Jahren, wobei der Altersdurchschnitt bei 15 Jahren liegt. Da so ein großes Instrument wie die Tuba auch große Leute braucht, werden die Kinder von ein paar „Old Spirits“ unterstützt – und so bekommt das Orchester auch den nötigen Bass.

Landessieg als großes Highlight

Das größte Highlight für Ziegler war bis jetzt der Landessieg beim Jugendblasorchesterwettbewerb (die NÖN berichtete). „Wir spielen immer wieder am Pfarrfest, beim Frühjahrskonzert, Feuerwehrfest oder auch bei anderen Veranstaltungen“, schildert die gebürtige Kattauerin. „Jeder Auftritt ist für sich ein besonderer Höhepunkt. Aber besonders freue ich mich immer auf unsere lange Probennacht im K-Haus und den gemeinsamen Mondscheinkino-Abend. Diese Aktivitäten stärken vor allem den Zusammenhalt der Gruppe.“

Für die Zukunft hat die begeisterte Blasmusikerin schon einige Ideen, die sie noch nicht ganz verraten möchte. „Ich möchte noch einmal am Landeswettbewerb mit dem Orchester teilnehmen, und ein eigener Konzertabend von Young Spirit schwebt mir vor, denn genau das schaffen wir mittlerweile“, lässt Magdalena Ziegler durchsickern. „Ich würde auch total gerne einen Tagesausflug machen, damit nicht nur das Proben im Vordergrund steht, sondern auch der Spaß und die Gemeinschaft.“

Disney-Konzert am 11. November

Derzeit laufen die Probenarbeiten auf Hochtouren für den Konzerttag „Spirit of Disney“ am Samstag, 11. November, in der Stadthalle Eggenburg. Um 11 Uhr findet das Kinder-Mitmachkonzert von Young Spirit, um 19 Uhr das Disney-Konzert von Young Spirit und dem Bürgerkorps statt. „Ich möchte die Freude und die Begeisterung an die Kinder und Jugendlichen weitergeben“, schwärmt die Musikerin. „Das Leuchten der Kinderaugen, wenn wir gemeinsam musizieren und das Miteinander sind meine Motivation für Young Spirit.“