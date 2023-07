St. Bernhard: Stall mit 20 Jung-Stieren stand in Flammen

In St. Bernhard geriet am 9. Juli gegen 14.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Stall mit 20 Jungstieren in Brand. Während die ersteintreffenden Feuerwehren rasch erste Löschmaßnahmen durchführten, konnten alle Stiere aus dem Stall gerettet werden.

Durch einen umfassenden Löschangriff unter Atemschutz gelang es den Feuerwehren - im Einsatz standen Kräfte aus Horn, St. Bernhard, Frauenhofen, Groß Burgstall, Poigen, Mödring, Brunn, Neukirchen, Fuglau, Mühlfeld und Feinfeld -, den Brand rasch einzudämmen. Aufgrund des eingelagerten Kunstdüngers, der beim Verbrennen nitrose Gase entwickelt, mussten sämtliche Löscharbeiten weiter unter Atemschutz durchgeführt werden. Hierzu wurden weitere Kräfte zum Einsatz nachalarmiert. Die Koordination der Atemschutzgeräteträger wurde von einem Atemschutzsammelplatz übernommen. Ein Ersthelfer erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen. Das Rote Kreuz versorgte am Einsatzort weitere vier verletzte Personen.

Weiters wurde ein Sachverständiger der NÖ Gewässeraufsicht zum Einsatzort nachgefordert. Nach Abklärung der weiteren Vorgehensweise des kontaminierten Löschwassers, konnten erste Teile der eingesetzten Feuerwehren wieder einrücken. Eine Brandsicherheitswache blieb am Einsatzort. Alle Fotos: C by Helmut Stamberg