Was bringt das Wochenende im Bezirk Horn?

Die Feuerwehr Zitternberg und eine große Zahl an Helfern erwarten beim Anna-Kirtag am Dorfplatz unter den Linden wieder viele Besucher. Festbetrieb ist am Freitag, 21. Juli, ab 18 Uhr, am Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15 Uhr mit Mittagstisch.

Foto: Foto: Bernhard Grünsteidl