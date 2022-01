Bezirk Horn hinkt bei mittleren Einkommen hinten nach

Wieder nur auf dem fünftletzten Platz der 24 Bezirke und Statutarstädte des Landes NÖ liegt der Bezirk Horn bei der Einkommensanalyse der Arbeiterkammer für das Jahr 2020. Mit einem Brutto-Medianeinkommen von 2.098 Euro liegt der Bezirk um 216 Euro unter dem NÖ-Schnitt von 2.314 Euro.

Im Vergleich zu 2019 fehlen den Hornern 17 Euro weniger auf den Landesschnitt. 2019 lag das Medianeinkommen im Bezirk bei 2.000 Euro. Die 98 Euro Plus sind ein realer Einkommensgewinn von 3,48 Prozent. Mehr von diesem Zuwachs profitiert haben Männer (+3,36 Prozent) als Frauen (+1,28 Prozent). Männer sind mit -7,9 Prozent auch näher am Landesmedian als Frauen mit -11,1 Prozent. Die geschlechtsspezifische Einkommensschere hat sich im Bezirk um 1,4 Prozentpunkte auf 34,2 Prozent erhöht.

NOEN

Eine mögliche Begründung dafür sieht AK-Bezirksstellenleiter Robert Fischer in der pandemiebedingten Kurzarbeit, die frauendominierte Branchen härter getroffen habe als männerdominierte. Während die Baubranche – im Bezirk Horn traditionell stark – „fast durchgehend gehackelt“ habe, habe es im frauendominierten Handel und in der Gastronomie viel Kurzarbeit gegeben. Und das habe zu teilweise „enormen“ Einbußen bei Frauen geführt.

Ein weiterer Grund für die niedrigen Fraueneinkommen könnten auch falsche Einstufungen – etwa im Handel für Personal, das auch an den Kassen eingesetzt wird – sein. Die Arbeiterkammer könne bei der Frage nach richtiger Einstufung auch helfen. Aber, so Fischer: „Viele Frauen trauen sich das Thema nicht angreifen, weil sie froh sind, dass sie überhaupt einen Job haben.“

Um Horn in der Rangliste weiter vorne zu sehen, brauche es ein Wunder, sagt Fischer. Das vergleichsweise niedrige Niveau des Medianeinkommens sei in der Struktur des Bezirks mit vielen Jobs im Handel oder der Pflege begründet. Gerade in der Pflege brauche es aber eine Aufwertung durch eine bessere finanzielle Abgeltung: „Klatschen ist schön, aber davon kann sich niemand sein Brot kaufen“, unterstreicht er seine Forderung nach besserer Bezahlung im Pflegebereich.

Dass der Bezirk Horn künftig in diesem Ranking deutlich besser abschneiden wird, glaubt er aber nicht. Dazu brauche es entweder ein Wunder, oder eine komplette Änderung der Wirtschaftsstruktur im Bezirk: „Wir können nur an kleinen Rädchen drehen. Dass uns jemand einen großen Industriebetrieb herstellen wird, bleibt unrealistisch.“