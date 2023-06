Bezirk Horn: Was tut sich am Wochenende?

Für ein musikalisches Wochenende auf der Kanzlerturmwiese sorgt das Bürgerkorps Eggenburg. Am Samstag, 24. Juni, findet die Sonnwendfeier mit Riesenfeuerwerk ab 17 Uhr mit Weisenblasen und anschließendem Dämmerschoppen statt. Am Sonntag, 25. Juni gibt es das ugendblasorchestertreffen von 10.30 Uhr bis 14 Uhr. Am Bild: Valentin Hauser, Simon Schneider, Sophie Dundler, Stefan Hauser und Leiterin der Young Spirits Magdalena Ziegler.

Foto: Foto: Irene Tutschek