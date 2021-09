Schon bei der offiziellen Eröffnung des dreitägigen Festes am Freitag Abend - heuer erstmals im Veranstaltungszentrum W4 - fanden sich rund 300 Gäste ein - und feiern derzeit. Sie genießen dabei nicht nur Röschitzer Wein-Schmankerl der Weingüter Berger, Blaha, Edlinger, Frischauf, Gruber, Gschweicher, Kölbl, Leo Krottendorfer, Stefan Krottendorfer, Pollerhof, Ruttenstock, Schneider, Stift und Ziss, sondern auch die Musik der Weinviertler Fiatamusi.

Eröffnet wurde das Fest von Winzer-Obfrau Regina Stift und NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Er, Bürgermeister Christian Krottendorfer und Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais waren sich einig: Der Mut der Röschitzer Winzer, das Fest in Zeiten wie diesen zu organisieren, sei lobenswert. Es sei wichtig, dass man den Menschen die Möglichkeit zu sozialen Kontakten biete. Wenn sich dabei noch die Möglichkeit ergibt, beste Weine zu probieren, dann sei diese Kombination ideal. Diesner-Wais brachte es auf den Punkt: "Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Daher komme ich immer wieder gerne nach Röschitz", sagte sie.

Höhe öffnen am Wochenende Pforten

Wer Weine der Röschitzer Winzer verkosten möchte, hat dazu am Samstag und Sonntag jeweils ab 14 Uhr Zeit. Da öffnen zahlreiche Weinbaubetriebe in Röschitz ihre Pforten. Einige bieten am Sonntag auch ab 11.30 Uhr Mittagstische an.

Geöffnet hat am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr auch das Raritäten Privatmuseum, auch Führungen im Weberkeller sind nach telefonischer Anmeldung (0660/1662796) möglich.