25 Jahre mediadesign: Vom Buben-Spiel zum Top-Betrieb

Die beiden hatten das Firmenjubiläum unter das Motto „Wege und Kreuzungen“ gestellt. Dementsprechend bestand die Gästeschar aus Personen, die die Firma entlang ihres Weges - oftmals auch an Kreuzungspunkten - begleitet haben. „Und an solchen Kreuzungspunkten sind wir immer wieder gestanden - und haben vielleicht nicht immer den typischen Weg eingeschlagen“, sagte Mirosavljevic.

Kennengelernt haben sich Podolsky und Mirosavljevic während ihrer Tätigkeit für die APA in den 1990er-Jahren. Nach fast zehn Jahren bei der APA habe er dann aber für ihn dort kein Weiterkommen mehr gesehen und sich für „viele andere Dinge interessiert“, sagte Podolsky. Er habe dann erfahren, dass eine Wiener Magistratsabteilung die Gestaltung einer Zeitung ausgeschrieben habe - und habe diesen Auftrag prompt bekommen. 1998 sei dann der Wunsch immer stärker geworden, sich selbstständig zu machen. Und, so Podolsky: „Sandra hat bei der APA weitergemacht, um weiter gutes Geld zu verdienen, damit der Bub spielen kann.“ Und der dürfte so gut gespielt haben, dass ihm seine Partnerin schon wenige Monate später in die Selbstständigkeit folgen konnte.

Zunächst noch in der Nähe von Stockerau ansässig gelang es den beiden rasch, einige Kunden anzuwerben. Der gewählte Firmenname „Podolsky-Mirosavljevic OG“ sei da aber nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen, scherzte Podolsky. Neben der Änderung des Namens auf „mediadesign“ war dann die Suche nach einem Quartier im Waldviertel ein weiterer wichtiger Meilenstein. In Burgschleinitz wurde man dann fündig.

Und hier entwickelte sich das junge Unternehmen ab 2001 prächtig. Der Dank der beiden ging dabei besonders an den mittlerweilen verstorbenen Ex-Bürgermeister Gerhard Krell: „Er hat uns ungemein geholfen“, erinnerte sich Mirosvljevic. Zahlreiche Gemeinden der Region, die Region Manhartsberg, aber auch viele Betriebe - vor allem Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe - zählen mittlerweile zu den zufriedenen Kunden.

Besonders vor den Vorhang geholt wurden dann das Team der Agentur mit Sabrina Anker, Lorena Miksch und Sandra Schmöger . 2006 haben Podolsky und Mirosavljevic die erste Mitarbeiterin geholt. Seither besticht das Unternehmen auch als Ausbildungsbetrieb, der sich auf „Lehre mit Matura“ und „Lehre nach Matura“ konzentriert. Man wolle jungen Menschen aus der Region die Möglichkeit bieten, ihre Kreativität zu entfalten. Und für diese Möglichkeit bedanken sich die Lehrlinge laufend mit ihren Leistungen: „Bisher ist keiner unserer Lehrlinge mit einer schlechteren Note als einem 1er aus der Berufsschule zurückgekommen“, sagte Mirosavljevic nicht ohne Stolz.

Und auch ein zweites Jubiläum gab es zu feiern: Podolsky gab einen Rückblick auf zehn Jahre „Land in Sicht“. In dieser Serie stellt er seit zehn Jahren in XXL-Fotografie Landschaften dar.

Für den künstlerischen Teil sorgte dann das Jelena Poprzan Quartett.