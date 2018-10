Nachdem heuer im Bezirk Horn schon die Getreideernte aufgrund der großen Hitze und Trockenheit eher unterdurchschnittlich ausgefallen ist, sorgte die Witterung in Kombination mit Schadinsekten bei den Erdäpfeln im Bezirk für sehr unterschiedliche Ernteerträge, wie Bezirksbauernkammer-Obmann Herbert Hofer im NÖN-Gespräch erzählt: „Je nach Lage haben wir im Bezirk von sehr schlechten bis ansprechenden Erträgen alles dabei.“ Abhängig sei der Ertrag von der Feldbonität, der Sorte und der geografischen Lage. In den tieferen Lagen rund um Horn oder Eggenburg sei die Situation schlecht, in den höheren Lagen, die auch etwas mehr Niederschläge abbekommen haben, hingegen etwas besser, insgesamt sei die Situation aber „nicht rosig“.

Auffällig sei, dass der Schädlingsbefall – besonders der Drahtwurm machte den Erdäpfelbauern zu schaffen – heuer besonders stark ausgefallen ist. Schuld daran sei, dass ein Mittel, das im konventionellen Ackerbau bisher erlaubt war, verboten wurde. Und das sei unverständlich. „Warum verbietet man ein Mittel generell, nur weil es für bestimmte Bereiche nicht geeignet ist?“

„Maßnahmen sind nicht sinnvoll, wenn sie einer Pflanzen- oder Tierkultur helfen, aber den anderen schaden.“

Speisekartoffel nicht als solche vermarktbar

Durch den Klimawandel haben sich auch Zikaden in unserer Region breitgemacht, die die Erdäpfel „anstechen“, sie weich machen und Krankheiten übertragen. In Kombination mit der extremen Trockenheit sei durch den Schädlingsbefall ein Großteil der Speisekartoffel nicht als solche vermarktbar. Für sie bleibe nur der Weg in die Verfütterung, die Biogas-Anlage oder eventuell in die Stärkeproduktion der Agrana in Gmünd. Aber, so Hofer: „Auf diesem Weg erhalten die Landwirte Preise, die nicht einmal kostendeckend sind.“

BBK-Obmann Herbert Hofer. | Martin Kalchhauser

Hofer untermauert die düstere Situation auch mit Zahlen. Von insgesamt 450.000 Tonnen in Niederösterreich produzierter Speiseerdäpfeln mussten heuer 112.500 – also ein Viertel – als nicht verkaufsfähig eingestuft werden. In manchen Chargen gehe der „Verderb“ sogar an die 90 Prozent. Mit dieser Menge an „Verderb“ könnte man den Jahresbedarf von 2.250.000 Österreichern decken. Anders ausgedrückt: Würde man mit dieser Menge an Erdäpfeln (150.000m³ ) eine sieben Meter breite Bundesstraße einen Meter hoch befüllen, ergebe das eine Strecke von 21 Kilometern.

"Krisensituation"

Für die Zukunft sieht Hofer daher Wissenschaft, Verwaltung, Politik, die Bauernschaft und die Konsumenten in der Pflicht. Bisher geltende Regelungen und Normen seien auf einen „Normalbetrieb“ ausgerichtet. Aufgrund der durch den Klimawandel geänderten Situation, der genau aufzeige, wo die Schwächen in der Landwirtschaft liegen, gebe es aber bereits eine „Krisensituation“. „Und darauf müssen wir reagieren. Wir müssen etwa schneller und flexibler werden, wenn es darum geht, bestehende Regelungen anzupassen. Es macht auch keinen Sinn, etwa beim Verbot bestimmter Mittel Pauschalregelungen aufzustellen. Damit schaffen wir uns in Europa ab“, spricht Hofer die Tatsache an, dass es in der Landwirtschaft in anderen Regionen, etwa den USA oder China, Regelungen gibt, die diesen Regionen gegenüber Europa Wettbewerbsvorteile verschaffen.

„Wir müssen aufhören, eindimensional zu denken. Wir müssen vernetzt und mehrschichtig denken. Maßnahmen sind nicht sinnvoll, wenn sie einer Pflanzen- oder Tierkultur helfen, aber den anderen schaden“, sagt der Obmann der Bezirksbauernkammer. Der derzeitige Weg sorge dafür, dass etwa bei den Erdäpfeln, die in großen Tonnagen unter aufwendiger Mechanisierung kostspielig produziert werden, eine so große Menge an Abfall erzeugt werde.