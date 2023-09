AMS: Bezirk Horn bleibt Landes-Bester

Damit befindet sich der Bezirk Horn laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp nach wie vor in der Situation der Vollbeschäftigung. Mit der Quote von 2,3 Prozent liegt Horn nur 0,1 Prozentpunkte über dem Wert aus dem Vorjahr und deutlich unter dem Landesschnitt von 5,7 Prozent und dem Bundesschnitt von 6,1 Prozent.

Mit Ende August waren 274 Personen beim AMS in Horn arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 17 (+6,6 Prozent) mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Bemerkenswert: Fast der gesamte Anstieg, nämlich 16 Personen, entfällt auf Frauen. Damit sind 133 Frauen und 141 Männer im Bezirk auf Jobsuche. Inklusive Schulungsteilnehmer befanden sich 367 Personen in Horn auf Jobsuche, um 26 oder 7,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

Weiter positiv ist die Entwicklung bei der Langzeitarbeitslosigkeit. Sie ging bei den Personen, die schon länger als zwölf Monate vorgemerkt sind, gegenüber dem Vorjahr gleich um 60 Prozent zurück. Nur noch vier Personen sind aktuell länger als ein Jahr vorgemerkt.

Nur noch vier Personen länger als ein Jahr ohne Job

Leicht rückläufig ist übrigens der Bestand an unselbständig Beschäftigten im Bezirk Horn. Der Wert lag im August bei 12.605 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Minus von 0,5 Prozent. Davon waren 5.974 Frauen (+0,7 Prozent) und 6.631 Männer (-1,5 Prozent). Auch wenn es beim Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in ganz Österreich nirgends so gut laufe wie in Niederösterreich, müsse aus Sicht Schopps weiterhin die Vermittlung von Arbeitskräften im Fokus stehen. „Intensive Beratung und Vermittlung sowie gezielte Förderung durch das AMS NÖ zeigen klare Wirkung. Mit der anhaltenden Arbeitskräftenachfrage werden wir für diese Jobsuchenden berufliche Wiedereinstiegschancen konsequent erarbeiten und den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit fortsetzen“, sagter .

Die Nachfrage nach Arbeitskräften durch die Unternehmen im Bezirk ist weiterhin ungebrochen hoch. Ende August sind knapp 300 offene Stellen beim AMS Horn – davon alleine im August 118 - gemeldet. Beim AMS Horn steht ein Angebot von 19 sofort verfügbaren freien Lehrstellen 17 Lehrstellensuchenden gegenüber.