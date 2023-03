30. Auflage Wahre Käfer-Liebe endet nicht: Jubiläumstreffen in Eggenburg

Lesezeit: 3 Min Thomas Weikertschläger

Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter gehört zu den Stammgästen des Eggenburger Käfertreffens. Auch Dagmar Koller ist dem Käfer-Charme in Eggenburg bereits erlegen. Foto: privat, Emmerich Grath

Jetzt ist es fix! Nach drei Jahren Coronpause kann das legendäre VW Käfer-Treffen in Eggenburg heuer wieder über die Bühne gehen. Und das gleich mit einem verspäteten Jubiläum und einer zusätzlichen „Käfer-Party“ am Vorabend des eigentlichen Treffens am 1. Mai.