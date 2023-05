Irnfritz: Senioren feierten großes Jubiläum

Seniorenbund Irnfritz/Messern wurde 1993 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Augustin Illy gegründet, als Organisations-Referent war Johann Koller tätig. Weitere Gründungsmitglieder waren Anna Herzog, Erich Neumeister, Adolf Lemp, Johann Stadler, Walter Kloiber, Brunhilde Eisner und Herta List.

„Auch in unserer Gemeinde bestand damals der Bedarf, eine Seniorenbund-Ortsgruppe zu gründen“, erzählte Obmann Gerhard Karrer. Denn viele ältere Mitbürger seien damals schon Mitglieder in Nachbarvereinen gewesen. Nach Illy übernahm Obfrau Anna Herzog von 2001 bis 2008 die Leitung der Ortsgruppe, dann leiteten Brigitta Fally mit Unterstützung durch Ludwig Meinhard bis 2010, Otto Strohmeier bis 2014 sowie Gertrude Johandl mit Unterstützung von Gertrude Hunger die Geschick des Vereins. Seit drei Monaten ist jetzt Karrer in der Funktion des Obmanns tätig.

Rückblickend wurde in den drei Jahrzehnten 90 eintägige Tagesfahrten und 26 mehrtätige Fahrten, 16 davon waren Fünf-Tagesfahrten im In und Ausland unternommen. Auch Exkursionen in die nahe Umgebung erfreuten sich großer Beliebtheit.

Musikschüler umrahmten den Festakt

Bürgermeister Hermann Gruber, Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer und Landesobmann Herbert Nowohradsky würdigten die Bedeutung der Senioren für ein gemeinsames Miteinander. Nach den Berichten wurden langjährige Mitglieder geehrt, Gertrude Johandl wurde zur Ehrenobfrau gekürt. Im Anschluss fand die Muttertags- und Vatertags Feier statt. Die Bläsergruppe der Musikkapelle Irnfritz unter Kapellmeister Manfred Teubel und Schüler der Volksschule umrahmten den Festakt.

