30. Juni bis 2. Juli 2023 Bezirk Horn: Was tut sich am Wochenende?

Der Gesang- und Musikverein Gars feiert am Samstag, 1. Juli, 19.30 Uhr, seinen 150-jährigen Bestand mit einem Jubiläumskonzert unter dem Motto "Musik, die schönste Sprache der Welt" in der Mehrzweckhalle der Mittelschule in Gars. Foto: Foto: Savio

A uch am ersten Ferienwochenende wird im Bezirk Horn viel geboten. Von Musik und Poesie mit Otto Lechner und Anne Bennent in Gars am Freitag über das „Fest der Silberhelme“ mit Puch-Motorradtreffen in Stoitzendorf bis zur Bier-Rallye der JVP in Irnfritz am Samstag. In Gars feiert der Gesang- und Musikverein sein Jubiläumskonzert.

Freitag, 30. Juni Frauenhofen. Kellergassen-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 18 Uhr. Gars. Musik und Poesie mit Otto Lechner und Anne Bennent, um 20 Uhr, Burg Gars. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 19 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Thunau. Feuerwehrfest, ab 18 Uhr, Dämmerschoppen mit der Bürgermusikkapelle Gars ab 19.30 Uhr, im Feuerwehrhaus. Weitersfeld. Blutspendeaktion, von 15 bis 20 Uhr, im Feuerwehrhaus. Samstag, 1. Juli Eggenburg. Mineralienschaudepot, von 10 bis 16 Uhr, im Krahuletz-Museum. Eggenburg. Tennisheuriger des TC Eggenburg, ab 16 Uhr, am Tennisplatz. Frauenhofen. Kellergassen-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 18 Uhr. Gars. Jubiläumskonzert des Gesang- und Musikvereins Gars „Musik, die schönste Sprache der Welt“, um 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle der SMS. Gars/Thunau. Musik- und Kunst-Festival „Irie in the woods“, ab 15 Uhr, Wachtberg. Harmannsdorf. Ausstellung „Phantasie und Wirklichkeit“ von Paula Foukal, von 13 bis 18 Uhr, in der Galerie Weyrich&Weyrich. Irnfritz. Bier-Rallye der JVP, um 13 am Sportplatz. Anmeldung: bierrallye-irnfritz.at. Irnfritz. Konzert des Pacific Symphony Youth Orchestra, um 18 Uhr, im Mehrzwecksaal. Langau. Sonnwendfeier der Freiwilligen Feuerwehr, um 19 Uhr, am Bergwerksee. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 19 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Stoitzendorf. Fest der Silberhelme mit Puch Motorradtreffen ab 10 Uhr, Dämmerschoppen mit der Musikkapelle Stoitzendorf ab 18 Uhr, am Gelände der Firma CFS. Thunau. Feuerwehrfest, ab 17 Uhr, im Feuerwehrhaus. Sonntag, 2. Juli Frauenhofen. Kellergassen-Heuriger der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr Frühschoppen und Mittagstisch. Gars. Fahrrad Exkursion des ORTE „Dem Flugheiligtum entlang – von Gars nach Plank“, Treffpunkt: Hubertus Bräu, um 10 Uhr. Harmannsdorf. Ausstellung „Phantasie und Wirklichkeit“ von Paula Foukal, von 13 bis 18 Uhr, in der Galerie Weyrich&Weyrich. Infos: 0650/668 59 50. Maria Dreieichen. Manhartsberger-Fußwallfahrt nach Maria Dreieichen. Abmarsch: 5 Uhr beim Gipfelkreuz am Manhartsberg oder 7 Uhr in Buttendorf oder 9.45 Uhr Bründlweg Maria Dreieichen. Bei Schlechtwetter: Treffpunkt 9.45 Uhr Hintereingang der Kirche. Messe um 10 Uhr, gestaltet vom Chor der Basilika, dem Bäuerinnenchor des Bezirkes Horn sowie der Musikgruppe W/4 Herzklang, mit anschließender Agape. Rosenburg. Sommernachtskomödie „Shakespeare in love“, um 18 Uhr, im Theaterzelt auf der Rosenburg. Karten und Info: www.sommernachtskomoedie-rosenburg.at. Stoitzendorf. Fest der Silberhelme: Traktorfrühschoppen,ab 9.30 Uhr, Umzug der Traktoren zum Festplatz um 10.30 Uhr, Frühschoppen mit dem Bürgerkorps Eggenburg ab 11 Uhr, am Betriebsgelände der Firma CFS. Unterthumeritz. Mittagstisch der Freiwiligen Feuerwehr, ab 10.30 Uhr, im Feuerweh