Bunter Kultur-Herbst in Eggenburg

Der Herbst naht und damit stehen auch die Eggenburger Kulturwoche(n) wieder auf dem Programm. Die erste Veranstaltung im Rahmen der bereits 38. Auflage findet schon am 1. September statt.

Dabei wird laut Kultur-Stadträtin Margarete Jarmer ein so breites Spektrum an Veranstaltungen wie möglich geboten. Vieles habe sich von selbst ergeben. Die Kulturwoche(n) sehen es laut Jarmer als ihre Aufgabe, zu zeigen, wie viele Kunst- und Kulturschaffende es in der Region gebe. Und besonders schön sei es dabei zu beobachten, dass sich immer wieder neue Namen in die Riege der Künstler einreihen.

Schon der Startschuss ist ein besonderer: Am 1. September feiert der Fotoclub Eggenburg mit einem Festakt sein 25-jähriges Bestehen. Dabei werden Schauplätze aus einem Vierteljahrhundert Fotokultur gezeigt – und damit ist man laut Jarmer ein perfekter Vertreter des diesjährigen Mottos, das „Schauplätze“ lautet.

Ebenfalls zu Schauplätzen von einst und jetzt führen begleitete Rundgänge, Kellergassenführungen, Kräuterwanderungen und Nachtwächterführungen. Generell kann man den roten Faden bis zum Ende des Programms, das bis in den November und dann weiter zum Adventzauber Ende November, der wieder die „stille Zeit“ im Bezirk einleiten soll, verfolgen.

Weitere Höhepunkte sind etwa die Ausstellung von Werken des Malers und Grafikers Arnulf Neuwirth im Resch-Schloss, ein Einblick in 120 Jahre Krahuletz-Museum oder die Lesung „Im Himmel gibt es Erdbeeren“ von Anika Fried. Die Waldviertler Autorin stellt ihr Erstlingswerk vor, das vom eigenen tragischen Verlust handelt, der zugleich der Beginn einer spannenden Reise auf der Suche nach Antworten ist.

Mit dem „Film-Food Festival“ wird heuer eine gänzlich neue Schiene etabliert. Vom 7. bis 16. Oktober kann man dabei eine filmisch-kulinarische Reise durch die Geschichte der französischen Küche anzutreten. Dabei werden jene Gerichte, die auf der Leinwand gezeigt werden, den Gästen vom Team des Koch-Kultur-Museums auch im Kinosaal im ehemaligen Rollipop-Kino serviert.

Peter Steinbach liest aus seinem Heim-Akt

Ebenfalls nicht versäumen sollte man am 4. November die Lesung „Der Akt“ im Lindenhofsaal. Peter Steinbach – er lebte von 1970 bis 1973 im Erziehungsheim Eggenburg – schildert anhand seines originalen Heim-Akts Erlebnisse aus der damaligen Zeit. Er absolvierte im Heim eine Bäckerlehre und wurde später Polizist, war bei der WEGA und als Polizeihundeführer aktiv. Der leidenschaftliche Musiker besuchte dann das Musikkonservatorium und ist als Musikproduzent, Buchautor und Leadsänger der Band „Wiener Blues“ aktiv.

Für Kinder stellt der Besuch von Kinderbuchautor Hubert Flattinger am 23. Oktober im Rathaus-Festsaal den Höhepunkt dar. Der jährliche gesellschaftliche Höhepunkt der Kulturwoche(n), der Festakt, findet übrigens am Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr im Raiba-Festsaal statt.

