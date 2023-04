Musikkapelle Langau begeisterte mit einer Spitzenleistung

Ein Konzert mit Spitzenleistungen, wie man sie selten in der Region zu hören bekommt, lieferte die Musikkapelle Langau vor gut 300 begeisterten Besuchern, die nicht mit Applaus und „Bravo“-Rufen sparten, in der Freizeithalle.

Die Kapelle, wie immer bestens vorbereitet und ebenso geleitet von den versierten Kapellmeistern Harald Schuh, Stefanie Benesch, Stefanie Kielmayer und Thomas Herzan, spielte alle ihre Vorzüge wie Musikalität, Einfühlungsvermögen und Virtuosität aus und wusste mit gewaltigem Fortissimo genauso zu überzeugen wie mit zartem Pianissimo.

Rasantes Tempo bei „Erinnerungen an Zirkus Renz“

Schon mit dem „Mons Solus-Marsch“ setzten die über 60 Musiker einen kraftvollen Auftakt, „Town of the Seven Hills“ beschrieb eindrucksvoll und ausdrucksstark die französische Stadt Tulle, die wie Rom und Lissabon auf sieben Hügeln erbaut wurde. Ihren großen Auftritt hatte Silvia Silberbauer am Xylophon mit dem im Finish mit rasendem Tempo vorgetragenen bekannten Stück „Erinnerungen an Zirkus Renz“. Mit „The Light Stone“ des im nahen Merkersdorf wohnhaften Daniel Muck und dem „Marsch Konfetti“ mit humoristischen Einlagen von „Tschinellist“ Ehrenobmann Otto Schmutz und Schuh endete der erste Teil des Konzerts, das von Sonja Wurm moderiert wurde.

Ehrung für verdiente Musiker

Eingebettet in die Konzertstücke „West Side Story“ mit den bekanntesten Melodien aus Leonards Bernsteins Musical, „Klek Mountain“, der Beschreibung einer Tour auf den Großglockner, „At World‘s End“ von Hans Zimmer aus „Fluch der Karibik“ (auch zu hören beim Filmmusik-Konzert am 21. Oktober in der Freizeithalle) sowie einem Ambros-Medley waren die Ehrungen für den zum Ehrenobmann ernannten Lukas Benesch und den langjährigen Musiker Günter Baier. Ehrenzeichen des Blasmusikverbandes gab es für Obfrau Stefanie Benesch (Kapellmeister-Diplom mit „Sehr gut“, Leistungsabzeichen für Laura Popp (Bronze), Melanie Mold (Silber) und Carolyn Winkler (Gold), Urkunden für langjährige Musikertätigkeit für Maria Prand-Stritzko (40 Jahre), Julia Kurzreiter und Barbara Maurer (jeweils 15 Jahre).

