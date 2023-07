Konzertreihe startete mit Gottfried von Einem-Schwerpunkt

Viel umjubelt ging das Galakonzert anlässlich „40 Jahre Altenburger Musik Akademie“ am 9. Juli in der Stiftskirche und in der Stiftsbibliothek über die Bühne. AMA-Gründer Robert Lehrbaumer führte humorvoll durch das abwechslungsreiche Programm,

Lebendig und feurig mit Johann Sebastian Bach eröffnet, konnte Elke Eckerstorfer an der Orgel - sie ist eine „Erfindung der AMA“, da ihr Talent mit 14 Jahren bei der Teilnahme an einem Meisterkurs hier entdeckt wurde - anschließend im Zusammenspiel mit Robert Lehrbaumer (Chororgel) bei Johann Pachelbels „Aria Sebaldina variata“ begeistern.

Seine Wurzeln hat auch der Tenor Martin Mairinger im Stift Altenburg. Er begann seine Karriere als Solist der Altenburger Sängerknaben und absolvierte anschließend ein Musicalstudium sowie das Masterstudium für Sologesang und Lied/Oratorium mit Auszeichnung sowie den Lehrgang für klassische Operette. Er ist auf renommierten Bühnen im In- und Ausland tätig und ließ seine Stimme bei „Comfort ye, My People“ aus dem Oratorium „Messias“ von Georg Friedrich Händel erklingen.

Ein Schwerpunkt des Eröffnungskonzertes war dem Komponisten Gottfried von Einem gewidmet. Tim Martina Schäffer und Heinz Wallisch (Bearbeitung) trugen drei Gitarrenstücke vor, das Moderato aus der Musik für Cello solo op. 108 war von Nan-Cheng Chen (Violoncello) zu hören. Die Sonate für Violine (Linda Hedlund) und Klavier (Lehrbaumer) stellte die Musiker mit dem „Kampf der Rhythmen“ im, für Europäer, schwer verständlichen 7/8-Takt vor eine große Herausforderung, die sie hervorragend meisterten. Während sich der zweite Satz durch „gewollte Stille“ auszeichnet, wurde im dritten Satz das Jazzelement bewusst eingesetzt.

Die vorgezogene Zugabe stammte aus den „Mob-Stücken“ von H.K. Gruber, ein Einem-Schüler, der bei dem Konzert auch persönlich begrüßt werden konnte. Auch die Komponistin Astrid Spitznagel (von ihr wurde „Deo Gratias“ von Lehrbaumer an der Orgel interpretiert) wohnte dem Konzert bei.

Den tatsächlichen Schlusspunkt setzte Robert Holl mit imposanter Bass-Stimme und den Franz Schubert-Liedern „Der Wanderer“, „Der Pilgrim“ und „Das Zügenglöcklein“. begleitet von Stephan Mathias Lademann am Klavier.