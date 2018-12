Nur der Schnee fehlte bei Traditionsveranstaltung.

„Der Christkindlmarkt gehört zu den Veranstaltungen, die unsere Gemeinde prägen“, meinte Bürgermeister Martin Falk bei der Eröffnung des 42. Christkindlmarkts, der noch am Sonntag, 9. 12., von 10 bis 17 Uhr – so wie die Garser Geschäfte – geöffnet ist, auf dem Garser Hauptplatz. Als „Mutter der Chrfistkindlmärkte in Niederösterreich“ bezeichnete ihn Landtagsabgeordneter Jürgen Maier, der die offizielle Eröffnung vornahm.

Für den veranstaltenden Verein für Tourismus und Wirtschaft dankte Gerald Steindl den Hauptorganisatoren Alfred Aster und Raimund Kiennast, die wieder eine besondere Veranstaltung auf die Beine gestellt haben.

Den Besuchern bot sich schon bei der von der Bürgermusikkapelle Gars unter Helmut Trappl musikalisch gestalteten Feier mit der Segnung der „Garser Krippe“ von Hans Schwabenitzky ein ebenso buntes wie stimmungsvolles Bild. Das Angebot reichte von der Kulinarik über Kunsthandwerk, Bastelarbeiten und Weihnachtsbäckerei bis hin zu selbst gebauten Krippen.

Ein ausführlicher Bericht findet sich in der Printausgabe der Horner NÖN am kommenden Mittwoch.