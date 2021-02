Nachdem zuletzt in Irnfritz laut Polizei etwa 1.000 Kilo Kupfer in Kleinteilen aus einer Lagerhalle gestohlen worden waren, gelangten nun bislang unbekannte Täter über eine nicht versperrte Tür in den Kellerbereich einer Baustelle in Eggenburg. Die Baustelle war laut Polizei nur mit einem unversperrten Baustellenzaun gesichert.

In einem Installationsschacht wurden insgesamt 340 Laufmeter Kupferkabel demontiert und laut Spurenlage mit einem Winkelschleifer in Stücke geteilt und abtransportiert. Der Schaden beträgt knapp 5.000 Euro.